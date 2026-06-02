Festival de Junio 2026 en Guatemala: Arte y Cultura Sin Fin

El Festival de Junio 2026 se perfila como uno de los eventos culturales más importantes del año en Guatemala, ofreciendo a los asistentes más de 60 actividades artísticas y culturales durante 27 días en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
La celebración marca el 48 aniversario del icónico teatro nacional y presenta una agenda diversa con propuestas para públicos de todas las edades.
Del 2 al 28 de junio, el emblemático Centro Cultural ubicado en la 24 calle 3-81, Zona 1 de la Ciudad de Guatemala, se transforma en el epicentro de la vida artística del país.
Durante casi un mes el público podrá disfrutar de obras de teatro, conciertos, danza, musicales y más de 60 experiencias culturales.
Las actividades se distribuirán en los diferentes espacios del centro, incluyendo la Gran Sala Efraín Recinos, el Teatro de Cámara Hugo Carrillo, el Teatro de Bolsillo, el Salón Tras Bastidores y el Lobby de la Gran Sala Efraín Recinos.
El Festival de Junio destaca la riqueza y diversidad que caracteriza al festival y que lo ha posicionado como uno de los favoritos del público guatemalteco.
La venta de boletos inició el 15 de mayo exclusivamente en línea y estará disponible hasta agotar existencias. Todas las entradas podrán adquirirse con tarjetas de crédito o débito a través del sitio oficial del festival. Algunas presentaciones serán gratuitas, mientras que otras requerirán pago de ingreso, permitiendo así una oferta accesible y diversa para la comunidad.
Actividades destacadas y programación
Entre las propuestas más esperadas de la edición 21 del festival se incluyen:
- El Lago de los Cisnes a cargo del Ballet Nacional de Guatemala
- Reflejo del Alma, presentado por el Coro Nacional de Personas con Discapacidad
- Exposición de Grabados de Miguel Ángel Asturias
- Encuentro Centroamericano de Jazz Didáctico
- Obra El Amante Infiel
- Recital 15 Velas de la Poesía
- Teatro Musical Luces de Broadway
- Freestyle Iberoamericano para el Desarrollo
- Concierto Zona Neón en vivo
- Obra infantil Los músicos de Bremen
- Concierto Entre cuerdas y teclas de España
- Concierto Novena Sinfonía de Beethoven interpretado por la Orquesta Sinfónica de Guatemala
La clausura será el 28 de junio con una gala especial «Guatemala de Siempre», un espectáculo que celebra los elementos que conforman la identidad cultural del país y que promete ser un homenaje vibrante a la trayectoria del teatro nacional.
El festival extiende la invitación a familias, jóvenes, adultos mayores y a toda persona interesada en el arte y la cultura. La curaduría está pensada para ofrecer actividades inclusivas y propuestas adaptadas para diferentes públicos. Las salas y escenarios se vestirán de gala durante 27 días, recibiendo a artistas nacionales e internacionales, y conectando a la comunidad con expresiones como la música, el teatro, la danza y la poesía.
La organización recomienda consultar la agenda oficial en la página web del Festival de Junio para conocer la programación completa, horarios y detalles sobre cada evento.