 Reportan nuevo incremento en los precios de los combustibles

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
Argentina ARG
11/07 19:00 HS
Switzerland SWI
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Nacionales

Reportan nuevo incremento en los precios de los combustibles

Según un sondeo en varios expendios, el precio de la gasolina superior asciende a más de Q39.00.

Compartir:
Los costos de la gasolina se incrementaron luego de finalizarl el subsidio, el pasado 2 de julio de 2026., Archivo.
Los costos de la gasolina se incrementaron luego de finalizarl el subsidio, el pasado 2 de julio de 2026. / FOTO: Archivo.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El precio de los combustibles siguió aumentando este sábado, 11 de julio de 2026, según un sondeo realizado en varios expendios de gasolinas de la Ciudad de Guatemala. En un recorrido por varias zonas de la capital se constató que el precio por galón de la gasolina superior es de Q39.09 por galón.

Asimismo, las estaciones de servicio mantienen costos de Q38.09 en el costo de la gasolina regular por galón y de Q37.59 al galón del diésel. Estas variaciones representan un alza superior a los costos que había proyectado el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la semana del 6 al 12 de julio.

El costo de los combustibles, según la citada cartera, tendrían que estar de la siguiente forma: Q37.11, por el galón de la gasolina superior; Q36.01, el galón de la gasolina regular y Q35.17 por el diésel.

En la modalidad de servicio completo, algunas gasolineras llevaron los costos de los combustibles al precio de Q38.06, por galón de superior; Q37.06, por galón de regular y Q36.22 en el galón del diésel. Cabe destacar que los costos de la gasolina se incrementaron a raíz de la guerra que se inició entre Estados Unidos (EE. UU.) e Irán.

En otras noticias: El ministro de Gobernación anunció un nuevo Reglamento del Régimen Salarial de la PNC y confirmó la creación del "Bono de Bienestar Policial".

Ministro de Gobernación anuncia nuevo Reglamento del Régimen Salarial de la PNC

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, también informó sobre la creación del Bono de Bienestar Policial.

Subsidio a los combustibles quedó sin efecto

Para reducir el incremento de precio en los carburantes, las autoridades habían aprobado un subsidio temporal de Q5 por galón. El Congreso de la República dio vida al subsidio; sin embargo, esa medida quedó sin efecto el pasado 2 de julio de 2026.

Al finalizar la medida, los precios de los combustibles se incrementaron al día siguiente, pese a que las autoridades habían pronosticado que los costos variarían hasta que se agotaran los inventarios de los combustibles.

Con información del periodista Óscar Grijalva, de Emisoras Unidas 89.7 FM.

Reportan nuevo incremento en los precios de los combustibles | Óscar Grijalva

Reportan nuevo incremento en los precios de los combustibles / Óscar Grijalva

Reportan nuevo incremento en los precios de los combustibles | Óscar Grijalva

Reportan nuevo incremento en los precios de los combustibles / Óscar Grijalva

Reportan nuevo incremento en los precios de los combustibles | Óscar Grijalva

Reportan nuevo incremento en los precios de los combustibles / Óscar Grijalva

En Portada

Reportan nuevo incremento en los precios de los combustiblest
Nacionales

Reportan nuevo incremento en los precios de los combustibles

11:40 AM, Jul 11
Sube el número de fallecidos tras los terremotos en Venezuelat
Internacionales

Sube el número de fallecidos tras los terremotos en Venezuela

12:44 PM, Jul 11
De los micrófonos a la corona: María Isabel Flores inicia un nuevo reto como Señora Jalapa 2026t
Farándula

De los micrófonos a la corona: María Isabel Flores inicia un nuevo reto como Señora Jalapa 2026

11:05 AM, Jul 11
Mujer y hombre capturados por fingir secuestro en Quichét
Nacionales

Mujer y hombre capturados por fingir secuestro en Quiché

09:25 AM, Jul 11
El tifón Bavi causa numerosas cancelaciones en aeropuertos del este de China y Taiwánt
Internacionales

El tifón Bavi causa numerosas cancelaciones en aeropuertos del este de China y Taiwán

08:47 AM, Jul 11

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolGuatemalaEstados UnidosArgentinaMéxicoCopa del MundoCristiano Ronaldo
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar