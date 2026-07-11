Reportan nuevo incremento en los precios de los combustibles

El precio de los combustibles siguió aumentando este sábado, 11 de julio de 2026, según un sondeo realizado en varios expendios de gasolinas de la Ciudad de Guatemala. En un recorrido por varias zonas de la capital se constató que el precio por galón de la gasolina superior es de Q39.09 por galón.
Asimismo, las estaciones de servicio mantienen costos de Q38.09 en el costo de la gasolina regular por galón y de Q37.59 al galón del diésel. Estas variaciones representan un alza superior a los costos que había proyectado el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la semana del 6 al 12 de julio.
El costo de los combustibles, según la citada cartera, tendrían que estar de la siguiente forma: Q37.11, por el galón de la gasolina superior; Q36.01, el galón de la gasolina regular y Q35.17 por el diésel.
En la modalidad de servicio completo, algunas gasolineras llevaron los costos de los combustibles al precio de Q38.06, por galón de superior; Q37.06, por galón de regular y Q36.22 en el galón del diésel. Cabe destacar que los costos de la gasolina se incrementaron a raíz de la guerra que se inició entre Estados Unidos (EE. UU.) e Irán.
En otras noticias: El ministro de Gobernación anunció un nuevo Reglamento del Régimen Salarial de la PNC y confirmó la creación del "Bono de Bienestar Policial".
Subsidio a los combustibles quedó sin efecto
Para reducir el incremento de precio en los carburantes, las autoridades habían aprobado un subsidio temporal de Q5 por galón. El Congreso de la República dio vida al subsidio; sin embargo, esa medida quedó sin efecto el pasado 2 de julio de 2026.
Al finalizar la medida, los precios de los combustibles se incrementaron al día siguiente, pese a que las autoridades habían pronosticado que los costos variarían hasta que se agotaran los inventarios de los combustibles.
Con información del periodista Óscar Grijalva, de Emisoras Unidas 89.7 FM.