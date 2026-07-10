Ministro de Gobernación anuncia nuevo Reglamento del Régimen Salarial de la PNC

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, anunció la noche de este viernes 10 de julio, el nuevo Reglamento del Régimen Salarial de la Policía Nacional Civil (PNC) que establece las normas, metodologías y procedimientos para la administración del sistema salarial de la institución, conforme a su escala jerárquica.
"Representa una señal clara de que el Estado reconoce que detrás de cada uniforme hay una persona con vocación de servicio y una enorme responsabilidad frente al país", expresó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, a través de un mensaje difundido en las redes sociales.
Como parte de este nuevo régimen, el salario del personal policial se incrementará de acuerdo con la estructura jerárquica de la institución. Para el grado de agente se estableció un salario de Q8,634 y, a partir de este nivel, el incremento será progresivo conforme asciendan en la carrera policial y asuman mayores responsabilidades en el cumplimiento de su misión de proteger y servir a la población.
Bono de Bienestar Policial
El documento elaborado con base en la Ley de la Policía Nacional Civil (Decreto 35-2024) y aprobado por el Gobierno mediante el Acuerdo Gubernativo 113-2026, también establece la implementación del Bono de Bienestar Policial, que constituye un apoyo económico destinado a contribuir con los gastos de alimentación del personal durante el cumplimiento de sus funciones en favor de la seguridad de la población.
"Su cobertura fue extendida al 100 % del personal policial, conforme a su jornada y situación administrativa. Para el personal con jornada completa, el bono quedará fijado en Q1,200 mensuales, con las adecuaciones proporcionales que correspondan en aquellos casos en que la jornada laboral tenga condiciones distintas", señaló el ministro Villeda.
Este incentivo sustituye el servicio de alimentación que se brindaba en los comedores institucionales, el cual únicamente beneficiaba al 24 % del estado de fuerza de la institución y dejaba sin cobertura a los agentes que prestaban servicio en áreas alejadas o en condiciones operativas especiales.
"Pasamos de un beneficio limitado a uno de cobertura general. De un modelo que no llegaba a todos, a una medida que beneficia a todo el personal policial. Con esta decisión avanzamos hacia una Policía Nacional Civil más fortalecida, más ordenada y más reconocida", indicó Villeda.
Beca de estudios
En marzo pasado se reactivó la beca mensual para los policías alumnos que realizan su proceso de formación en la Academia de la PNC "Dr. Carlos Vinicio Gómez Ruiz".
El ministro Villeda indicó que, luego de cinco meses de haberse restablecido este beneficio, el estipendio mensual se incrementará a Q1,200. El aumento favorecerá a la promoción que está por egresar y quedará establecido como monto permanente para las futuras promociones.
Con información del Ministerio de Gobernación*