 Padres de familia exigen maestros

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Padres de familia exigen maestros

El bloqueo que permaneció durante algunas horas en la calzada Aguilar Batres impactó en la circulación vehicular.

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Padres de familia bloquearon el paso en la calzada Raúl Aguilar Batres. , Foto Amílcar Montejo
Padres de familia bloquearon el paso en la calzada Raúl Aguilar Batres. / FOTO: Foto Amílcar Montejo
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La tarde de este viernes 10 de julio se registró un bloqueo en la calzada Aguilar Batres y 20 calle zona 11 y la zona 12, interrumpiendo el servicio de la Línea 12 del Transmetro.

Se trata de un grupo de padres de familia del Instituto Nacional de Educación Diversificado Mariscal, que realizaba varias peticiones al Ministerio de Educación, incluyendo la exigencia de docentes. 

Tras un diálogo con los padres de familia, el paso fue habilitado, y el servicio de Transmetro fue restablecido, informó la Municipalidad de Guatemala.

El bloqueo causó complicaciones en la circulación vehicular en el Anillo Periférico; de acuerdo con las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) también se registra una mayor circulación vehicular. 

El Ministerio de Educación informa que sostuvo un diálogo con las personas que manifestaban en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

Durante la reunión se explicó el avance del proceso de contratación para cubrir las dos plazas docentes que quedaron vacantes tras la jubilación de maestros. "De acuerdo con el cronograma establecido, los nuevos docentes se incorporarán al establecimiento la próxima semana.", informó dicha cartera. 

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