 Alta Verapaz: Sigue búsqueda de hombres arrastrados por río

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Nacionales

Emergencias por lluvias: buscan a tres desaparecidos en Alta Verapaz y suspenden rescate de menor

Las personas quedaron atrapadas entre las corrientes de ríos desbordados en Alta Verapaz y San Marcos.

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Zona de búsqueda de tres hombres desaparecidos tras ser arrastrados por un río en Alta Verapaz., Bomberos Municipales Departamentales
Zona de búsqueda de tres hombres desaparecidos tras ser arrastrados por un río en Alta Verapaz. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
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Los cuerpos de socorro retomaron este viernes 10 de julio, por segundo día consecutivo, las labores de búsqueda, localización y rescate de tres hombres que se encuentran desaparecidos tras verse afectados por las condiciones de lluvia en la zona del departamento de Alta Verapaz.

De acuerdo con la información, estas personas fueron arrastradas por la fuerte corriente generada tras el incremento del caudal de un río en la aldea Chimoxan, en el municipio de Santa María Cahabón.

El incidente ocurrió el pasado jueves y desde ese momento se inició una intensa jornada de búsqueda, la cual tuvo que ser suspendida al final de la tarde debido a las condiciones climáticas. La situación permitió que hoy se pudieran continuar las labores para la localización.

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que los elementos de la estación de Cahabón, junto con comunitarios y elementos de la Policía Nacional Civil, retomaron las labores de búsqueda y localización.

Hasta el momento, no se han tenido noticias sobre el paradero de los afectados, principalmente tomando en cuenta que el río desemboca en una cueva, una situación que ha dificultado el trabajo. Sumado a ello, las lluvias persisten en la zona y han dejado a cientos de personas damnificadas.

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La municipalidad gestiona el traslado de apoyo humanitario a las personas damnificadas tras las inundaciones en esa localidad de Alta Verapaz.

Suspenden búsqueda de niña

El mayor José Luis Chamorro, de la Brigada de Rescate de los Bomberos Municipales Departamentales, confirmó que desde este viernes quedaron suspendidas las operaciones de rescate de Yaritza Esteban, de 3 años.

La decisión se tomó tras cumplirse siete días consecutivos de la búsqueda de la niña, quien el pasado 4 de julio fue arrastrada por la corriente del río Cabuz, en la aldea Quetzalí del municipio de San Pablo, San Marcos.

El padre de la menor, entre lágrimas, agradeció a los rescatistas y aseguró que la familia seguirá con la búsqueda por cuenta propia.

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Área donde se realizó la búsqueda de la niña desaparecida tras ser arrastrada por un río en San Marcos. - Bomberos Municipales Departamentales

* Con información de Juan Carlos Chanta y Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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