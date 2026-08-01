 Bebé resulta herido tras ataque armado en Quetzaltenango
Nacionales

Bebé resulta herido tras ataque armado en Quetzaltenango

En el ataque también fallecieron dos adultos, según reporte de los cuerpos de rescate.

Compartir:
En el lugar del ataque armado quedaron dos adultos fallecidos., Redes sociales.
En el lugar del ataque armado quedaron dos adultos fallecidos. / FOTO: Redes sociales.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Bomberos Voluntarios reportaron que un ataque armado dejó dos adultos fallecidos y un bebé gravemente herido en la aldea Llanos de Urbina, municipio de Cantel, departamento de Quetzaltenango. Víctor Gómez, vocero bomberil, informó que el bebé herido tiene al menos un año con 10 meses.

Los rescatistas indicaron que al llegar al lugar del hecho armado ubicaron al pequeño, por lo que de inmediato le dieron los primeros auxilios y lo trasladaron a la emergencia del Hospital Regional de Occidente, debido a que presentaba varias heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.

En el escenario del ataque armado, los rescatistas evaluaron signos vitales a otros dos adultos, pero constataron que ambos ya habían fallecido, por lo que tuvieron que convocar la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP). En el ingreso al lugar del incidente armado quedó uno de los cuerpos, que fue evaluado por los peritos del ente investigador.

Según medios locales, el lugar en el que ocurrió el ataque armado contra los adultos y el bebé es un local en el que se comercializaban bebidas alcohólicas. Imágenes compartidas desde el lugar de los hechos mostraron que en el local había barrotes de seguridad, pero uno de los fallecidos quedó tendido fuera del mismo.

En otras noticias: Choque vehicular deja heridos en la Calzada Roosevelt

Choque vehicular deja heridos en la Calzada Roosevelt

Uno de los vehículos quedó empotrado sobre el arriate central de la Calzada Roosevelt, bloqueando el carril izquierdo.

Identifican a las víctimas del ataque armado

Según medios locales, los adultos fallecidos, en el mismo ataque armado donde hirieron al bebé, fueron identificados como Santiago Che Caal y Katerin Díaz de 27 años.

En el lugar del ataque armado también quedó un carro particular que será parte de las investigaciones, debido a que las autoridades cercaron el local comercial donde ocurrió el ataque armado y el sector del parqueo frontal del mismo lugar.

Por el momento, las autoridades no han oficializado las causas del ataque armado, ni la identidad del niño lesionado.

Foto embed
El ataque armado ocurrió frente a un local comercial. - Redes sociales.

En Portada

Bebé resulta herido tras ataque armado en Quetzaltenangot
Nacionales

Bebé resulta herido tras ataque armado en Quetzaltenango

12:02 PM, Ago 01
Bomberos atienden parto en plena estación de Jalpataguat
Nacionales

Bomberos atienden parto en plena estación de Jalpatagua

10:21 AM, Ago 01
Luto en el mundo de las telenovelas por la muerte de famosa actrizt
Farándula

Luto en el mundo de las telenovelas por la muerte de famosa actriz

12:08 PM, Ago 01
Cámaras captan el momento en que un hombre muere tras recibir un puñetazot
Viral

Cámaras captan el momento en que un hombre muere tras recibir un puñetazo

08:49 AM, Ago 01
El Real Madrid desperdicia un 2-0 en su primer amistoso internacionalt
Deportes

El Real Madrid desperdicia un 2-0 en su primer amistoso internacional

12:57 PM, Ago 01

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar