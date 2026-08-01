Bebé resulta herido tras ataque armado en Quetzaltenango

Bomberos Voluntarios reportaron que un ataque armado dejó dos adultos fallecidos y un bebé gravemente herido en la aldea Llanos de Urbina, municipio de Cantel, departamento de Quetzaltenango. Víctor Gómez, vocero bomberil, informó que el bebé herido tiene al menos un año con 10 meses.
Los rescatistas indicaron que al llegar al lugar del hecho armado ubicaron al pequeño, por lo que de inmediato le dieron los primeros auxilios y lo trasladaron a la emergencia del Hospital Regional de Occidente, debido a que presentaba varias heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.
En el escenario del ataque armado, los rescatistas evaluaron signos vitales a otros dos adultos, pero constataron que ambos ya habían fallecido, por lo que tuvieron que convocar la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP). En el ingreso al lugar del incidente armado quedó uno de los cuerpos, que fue evaluado por los peritos del ente investigador.
Según medios locales, el lugar en el que ocurrió el ataque armado contra los adultos y el bebé es un local en el que se comercializaban bebidas alcohólicas. Imágenes compartidas desde el lugar de los hechos mostraron que en el local había barrotes de seguridad, pero uno de los fallecidos quedó tendido fuera del mismo.
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Identifican a las víctimas del ataque armado
Según medios locales, los adultos fallecidos, en el mismo ataque armado donde hirieron al bebé, fueron identificados como Santiago Che Caal y Katerin Díaz de 27 años.
En el lugar del ataque armado también quedó un carro particular que será parte de las investigaciones, debido a que las autoridades cercaron el local comercial donde ocurrió el ataque armado y el sector del parqueo frontal del mismo lugar.
Por el momento, las autoridades no han oficializado las causas del ataque armado, ni la identidad del niño lesionado.