 Muere Linda Olivier, recordada actriz de telenovelas
Farándula

Luto en el mundo de las telenovelas por la muerte de famosa actriz

Fue considerada el rostro más bello de la TV durante décadas.

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Muere Linda Olivier, recordada actriz de telenovelas venezolanas, a los 97 años., Redes sociales.
Muere Linda Olivier, recordada actriz de telenovelas venezolanas, a los 97 años. / FOTO: Redes sociales.
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La industria de las telenovelas se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la reconocida actriz venezolana Linda Olivier, quien murió a los 97 años y fue considerada durante décadas como uno de los rostros más destacados de la televisión.

La noticia fue confirmada el pasado 26 de julio por su nieto, Tarek Fernández, a través de redes sociales, donde familiares, seguidores y colegas expresaron sus condolencias por la partida de la artista. Hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento.

Linda Olivier alcanzó gran reconocimiento por su participación en importantes producciones de la televisión venezolana, especialmente en canales como Venevisión y Radio Caracas Televisión. Su trayectoria quedó marcada por actuaciones en telenovelas y programas como "Destinos cruzados", "El paréntesis", "Alondra", "La doña" y "El esposo de Anaís".

Una de las figuras más admiradas de la pantalla chica

Durante varios años, la actriz fue recordada como una de las figuras más admiradas de la pantalla chica, tanto por su talento artístico como por su presencia escénica, llegando a ser considerada por muchos como una de las actrices más bellas de la televisión.

Además de su trabajo en melodramas, Olivier también participó en producciones cinematográficas y proyectos que consolidaron su carrera dentro del entretenimiento venezolano.

Tras conocerse su muerte, admiradores de distintas generaciones rindieron homenaje a la actriz y destacaron el legado que dejó en la televisión. Su nombre permanece ligado a una época dorada de las telenovelas en Venezuela, donde se convirtió en una figura querida por el público.

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