Hombre muere tras recibir un puñetazo en Perú

Un video de cámaras de seguridad se viralizó en redes sociales al mostrar el momento en que una discusión entre dos hombres terminó con la muerte de uno de ellos en la ciudad de Pucallpa, en la región de Ucayali, Perú. Las imágenes han provocado indignación entre los usuarios por la violencia del hecho y el fatal desenlace.
En la grabación se observa a dos hombres intercambiando palabras en plena vía pública. La discusión sube de tono hasta que uno de ellos lanza un fuerte puñetazo directo al rostro de su oponente. El impacto hace que la víctima caiga de espaldas de manera inmediata, golpeándose violentamente la nuca contra el pavimento.
Segundos después, un hombre que, según medios peruanos, es el padre de la víctima, intenta intervenir para auxiliarlo y enfrentar al agresor. Sin embargo, también recibe un golpe en el rostro que lo deja tendido por algunos instantes. Aunque posteriormente recuperó el conocimiento, no pudo evitar la tragedia.
Identifican a víctima mortal
De acuerdo con información de medios locales, la víctima fue identificada como John Arnold Rivera Yuya, de 35 años, quien trabajaba como mototaxista y dejó un hijo de 10 años. El presunto responsable fue identificado como Gabriel Salazar Guzmán, de nacionalidad venezolana.
Tras la difusión del video, la Policía Nacional del Perú informó sobre la captura de Salazar Guzmán por agentes del Grupo Terna en una calle cercana al lugar donde ocurrió el altercado. Al momento de su detención, el sospechoso afirmó que actuó en defensa propia.
Las autoridades señalaron que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que continúa con las investigaciones para determinar cómo inició la riña y definir su situación legal. Mientras tanto, el video sigue circulando en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su consternación por la rapidez con la que una discusión terminó cobrando la vida de un hombre.