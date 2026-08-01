 Levantan la suspensión por dopaje a Mykhailo Mudryk
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Levantan la suspensión por dopaje a Mudryk y volverá a jugar con el Chelsea

Mykhailo Mudryk estuvo suspendido durante 20 meses por un caso de dopaje. Tras recuperar la habilitación para jugar, el Chelsea lo incluirá en la pretemporada y trabajará en su reintegración.

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Levantan la suspensión por dopaje a Mudryk y volverá a jugar con el Chelsea - Archivo
Levantan la suspensión por dopaje a Mudryk y volverá a jugar con el Chelsea / FOTO: Archivo
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El Chelsea recibió una noticia muy positiva al confirmarse que el extremo ucraniano Mykhailo Mudryk quedó habilitado para volver a competir con efecto inmediato, luego de que la Federación Inglesa de Fútbol (FA) diera por concluido su caso de dopaje. El futbolista, de 25 años, permanecía suspendido desde diciembre de 2024 tras detectarse meldonio en un control antidopaje realizado fuera de competición durante una concentración con la selección de Ucrania. Sin embargo, la resolución estuvo marcada por la evolución de los criterios técnicos aplicados a esa sustancia, lo que permitió cerrar el procedimiento y devolverle la elegibilidad para disputar partidos oficiales.

La FA explicó que la muestra de Mudryk contenía una "baja concentración" de meldonio y que las modificaciones posteriores en el documento técnico de la Agencia Mundial Antidopaje cambiaron la forma en que se evalúan estos casos. "Si bien no son retroactivos (los cambios), implican que si la muestra del Sr. Mudryk se hubiera recogido hoy, la concentración de meldonio en la muestra no se habría notificado y no se habrían producido infracciones de las normas antidopaje", señaló el organismo. Asimismo, la Federación indicó que el internacional ucraniano admitió haber infringido las normas antidopaje y aceptó una sanción equivalente al tiempo que ya había cumplido. De esta manera, también quedó resuelto el proceso independiente de su apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), por lo que "el señor Mudryk ya no está inhabilitado y puede volver a competir con efecto inmediato", destacó la FA.

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El futbolista ucraniano Mykhailo Mudryk, actual jugador del Chelsea, enfrenta un complicado escenario tras haber dado positivo en un control antidopaje -

El calvario de Mykhailo Mudryk

El caso había tenido un largo recorrido desde que el resultado adverso se conoció tras un control efectuado en octubre de 2024. La FA formuló cargos oficialmente en junio de 2025 y, meses después, le impuso una sanción de cuatro años, decisión que salió a la luz cuando el futbolista presentó su apelación ante el TAS. Durante todo el proceso, Mudryk sostuvo su inocencia respecto a un consumo intencional de sustancias prohibidas. "Como siempre he sostenido desde el inicio de este caso, nunca he consumido a sabiendas ni intencionadamente ninguna sustancia prohibida", afirmó el atacante, quien además se mostró "agradecido" por poder regresar a las canchas después de atravesar lo que definió como el período más difícil de su carrera. Durante los cerca de 20 meses de suspensión, el jugador mantuvo su preparación mediante entrenamientos privados y concentraciones organizadas por cuenta propia.

Desde el Chelsea también expresaron satisfacción por el desenlace del caso y reiteraron el respaldo brindado al futbolista desde el inicio del proceso. El club confirmó que Mudryk se incorporará a la gira de pretemporada y trabajará para recuperar su mejor estado físico e integrarse nuevamente al plantel, con el que mantiene contrato hasta 2031.

El técnico Xabi Alonso celebró la noticia y manifestó: "Estamos felices por Mudryk y queremos que haga parte de la plantilla... Probablemente no podemos entender por todo lo que tuvo que pasar, por lo que Mudryk tiene todo nuestro apoyo". Con la suspensión levantada, el extremo ucraniano podrá iniciar una nueva etapa en Stamford Bridge con el objetivo de recuperar protagonismo tras una prolongada ausencia de la competencia oficial.

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