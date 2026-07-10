 Lluvias: 500 familias afectadas en San Cristóbal Verapaz

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Fuertes lluvias dejan 500 familias afectadas en San Cristóbal Verapaz

La municipalidad gestiona el traslado de apoyo humanitario a las personas damnificadas tras las inundaciones en esa localidad de Alta Verapaz.

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Inundaciones en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz., Conred
Inundaciones en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. / FOTO: Conred
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La Municipalidad de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, dio a conocer este viernes, 10 de julio, que más de 2 mil personas resultaron afectadas por las inundaciones generadas debido a las fuertes lluvias que se han presentado recientemente en la región. Además, señaló que realiza las gestiones necesarias para trasladar el apoyo necesario.

Los departamentos de Alta Verapaz e Izabal han sido afectados durante la presente semana por las lluvias que se han presentado en esas regiones. Se ha reportado inundaciones, desborde de ríos y deslizamientos, entre otros incidentes.

En ese sentido, la comuna de San Cristóbal Verapaz trabajó en conjunto con la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred) para hacer las evaluaciones de daños en esa localidad.

El reporte preliminar tras esas verificaciones detalla que, hasta el momento, se contabiliza un total de 500 familias afectadas, siendo mas de 2 mil personas. Se trata de los residentes de las siguientes comunidades:

  • Barrios: San Felipe, San Cristóbal, Santa Ana y San Sebastián.
  • Aldeas: Guachtuq, La Reforma y Chiyuc.
  • Cantones: Las Arrugas y Guayabales.
  • Caseríos: Panisté y Rexquix y colonia Paná

Gestionan apoyo

Las autoridades locales de San Cristóbal Verapaz explicaron que ya se iniciaron las gestiones con instituciones oficiales y organizaciones aliadas para trasladar apoyo humanitario a las familias damnificados lo antes posible.

Además, hicieron un llamado para conseguir ayuda para las familias afectadas. Entre los insumos que consideran que serían de utilidad se encuentran: ponchos, colchonetas, ropa para niños y bebés, alimentos no perecederos, agua pura

"A la población en general, solicitamos su solidaridad en estos momentos tan difíciles para las familias afectadas donando estos insumos", expresó la comuna.

Incidentes por lluvias

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que en las últimas horas se han presentado incidentes en diferentes sectores de San Cristóbal Verapaz. Entre estos:

  • Inundación en la aldea La Reforma, donde la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades determinó que 11 viviendas resultaron afectadas.
  • Deslizamiento en el caserío Rexquix, el cual alcanzó parcialmente las viviendas del sector.
  • Inundación en viviendas en colonia Pana, San Cristóbal Verapaz.

También se ha tenido un fuerte impacto por las inundaciones en otras áreas de Alta Verapaz, incluyendo las aldeas Sesincheu y San Martín Sebachen, los barrios La Libertad y San Lucas y el caserío Chinachabilchoc, en el municipio de Chahal. También en San Pedro Carchá y Tactic.

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