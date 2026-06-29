 Manifestantes bloquean paso en calzada Aguilar Batres

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Manifestantes bloquean paso en calzada Aguilar Batres

Dos carriles hacia El Trébol están cerrados y algunas estaciones del Transmetro se encuentran deshabilitadas.

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Los manifestantes bloquean el paso en la calzada Aguilar Batres y 29 calle de la zona 12., PMT capitalina/Montejo
Los manifestantes bloquean el paso en la calzada Aguilar Batres y 29 calle de la zona 12. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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Una situación complicada para el tránsito vehicular se mantiene este lunes, 29 de junio, en la calzada Aguilar Batres debido a que un grupo de manifestantes mantiene un bloqueo en la 29 calle, en jurisdicción de la zona 12 capitalina.

De acuerdo con la información compartida por la Municipalidad de Guatemala, un grupo de manifestantes mantiene presencia en el sector y ha obstaculizado dos carriles de circulación con dirección hacia El Trébol.

Las imágenes difundidas en redes sociales por la comuna muestran a personas sosteniendo mantas con una serie de mensajes. Los presentes también colocaron llantas sobre la ruta y colocaron un autobús atravesado para cerrar el paso. Sin embargo, hasta el momento se desconoce qué peticiones estarían haciendo y los motivos detrás de las medidas de hecho implementadas.

Ante esta situación, las autoridades pidieron a los usuarios tomar en cuenta esta información si transitan por el sector, conducir con precaución y utilizar vías alternas.

Estaciones de Transmetro deshabilitadas

La comuna capitalina informó que debido a los efectos de esta manifestación en el tránsito fue necesario hacer ciertos cambios en el recorrido de las unidades de la línea 12 del Transmetro. Por el momento, se mantienen deshabilitadas las siguientes estaciones:

  • Centra sur.
  • Monte María.
  • Javier.
  • Charcas norte.
  • Charcas sur.
  • Carmen, en ambos sentidos.
  • Reformita Norte y Sur.
  • Mariscal Norte y Sur.

Bloqueo en Chiquimula

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que este lunes se reporta un bloqueo en el kilómetro 186 de la ruta CA-11, en jurisdicción de San Juan Ermita, Chiquimula. No se tienen detalles

De acuerdo con medios locales, la protesta estaría relacionada con la inconformidad de los pobladores con respecto al costo de los pasajes del transporte público. Según las versiones difundadas, los manifestantes exponen que se mantienen altas las tarifas, a pesar de que hace un mes se aplicó el subsidio a los combustibles y se redujo el precio de estos productos.

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