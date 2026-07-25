Presentan denuncia Universidad de San Carlos de Guatemala

El partido Movimiento Semilla publicó un video este sábado, 25 de julio de 2026, en el que la diputada Brenda Mejía anunció la presentación de un nuevo recurso legal por la desaparición de expedientes de estudiantes en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). En el mensaje de la organización política se afirma que, "como bancada oficial, hemos presentado una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por las recientes anomalías en los registros de estudiantes".
En el contenido, la parlamentaria asegura que los estudiantes de la USAC afectados por la anulación de sus registros académicos no están solos. "Desde el Congreso de la República, los diputaos oficialistas hemos presentado una denuncia ante el MP para que se investigue el caso".
Mejía agregó que buscan que este caso sea investigado con todo el rigor de la ley para evitar la pérdida de los registros académicos de los estudiantes de la Universidad de San Carlos. Recientemente, los estudiantes afectados con esta desaparición de expedientes señalaron que los que sean responsables del caso deben enfrentar al menos seis delitos.
En los primeros reportes se contabilizaron al menos 30 estudiantes afectados por la desaparición de los expedientes académicos en esta casa de estudios. Asimismo, los afectados aseguraron que quienes perdieron sus registros pueden enfrentar la ley por los delitos de abuso de autoridad, ocultamiento o eliminación de datos, violación a los derechos a la educación, libertad de expresión, de organización y discriminación.
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Antecedentes de denuncias en la Universidad de San Carlos
El pasado viernes se presentaron otros tres recursos legales por este tema ante la fiscalía por lo que la misma estaría dando seguimiento al caso por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos. Según los afectados, la falta del historial de sus cursos académicos les ha impedido seguir con sus estudios en el segundo semestre del año.
En este tema ya se pronunció el presidente Bernardo Arévalo, quien la semana pasada aseguró que "nadie puede ser perseguido por pensar diferente", en relación a una posible reacción contra detractores del rector de esa casa de estudios Walter Ramiro Mazariegos Biolis.
Cabe resaltar que varios de los afectados con la desaparición de sus expedientes son estudiantes que han participado en manifestaciones contra la reelección de Mazariegos. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos, se le da seguimiento a este caso para acompañar a los afectados.