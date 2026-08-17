 Guatemala celebra el Día Nacional de la Bandera
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EN IMÁGENES. Guatemala celebra el Día Nacional de la Bandera con orgullo y civismo

Estudiantes y autoridades rindieron honores a la Bandera en la plaza de la Constitución.

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Ceremonia por el Día de la Bandera, el lunes 17 de agosto en plaza de la Constitución, Ciudad de Guatemala., Omar Solís/Emisoras Unidas
Ceremonia por el Día de la Bandera, el lunes 17 de agosto en plaza de la Constitución, Ciudad de Guatemala. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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Guatemala celebra este lunes, 17 de agosto, el Día Nacional de la Bandera, por lo cual se realizó una ceremonia en la plaza de la Constitución, zona 1 de la capital, con la participación de estudiantes de diferentes centros educativos, bandas escolares y autoridades de instituciones del Estado.

El pabellón fue izado con los honores militares correspondientes. Tras esto, desfilaron en el área y llevaron a cabo presentaciones las bandas de guerra, en medio de los aplausos de quienes formaban parte del acto cívico.

Los delegados de las diversas entidades tomaron la palabra. Entre ellos, la ministra de Educación, Anabella Giracca, quien señaló que no hace falta una ceremonia ni que suene el Himno Nacional, pues al observar la bandera azul y blanco en cualquier lugar es instantáneo el sentimiento de amor a la patria.

"Esos colores se vuelven casa, familia y memoria. A veces despiertan alegría, otras nos liberan lágrimas. No todos hemos vivido esta escena, pero entendemos lo que revela. Hay símbolos que llegan al corazón antes que a la razón, quizá sea porque los colores también tienen memoria. Los nuestros tienen, incluso, una historia de viaje", expresó.

"El azul y blanco viajaron desde las luchas independistas del Río de la Plata hasta Centroamérica, aquí fueron colores de la primera unión Centroamericana y luego cada país los arraigó en su historia. Guatemala hizo suya esa herencia", enfatizó la funcionaria.

Acerca de la celebración

El Día Nacional de la Bandera está dedicado a honrar uno de los principales símbolos de la identidad y soberanía nacional. La bandera representa la historia, los valores y el sentimiento de pertenencia de los guatemaltecos, por lo que se promueve el respeto y el orgullo por los símbolos patrios.

Durante esta fecha se realizan actos cívicos, homenajes y actividades educativas que buscan mantener viva la identidad nacional y fomentar el respeto por Guatemala, su historia y sus tradiciones.

Esta celebración también constituye una oportunidad para reflexionar sobre el significado de ser guatemalteco y la importancia de fortalecer los valores cívicos.

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. | Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. / Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. | Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. / Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. | Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. / Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. | Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. / Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. | Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. / Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. | Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. / Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. | Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. / Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. | Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. / Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. | Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. / Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. | Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. / Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. | Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. / Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. | Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. / Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. | Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. / Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. | Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. / Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. | Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. / Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. | Omar Solís/EU

Ceremonia del Día Nacional de la Bandera en la plaza de la Constitución, el 17 de agosto de 2026. / Omar Solís/EU

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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