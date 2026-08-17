Guatemala registra un promedio de 10 personas asesinadas cada día en agosto

Datos estadísticos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) dan cuenta de que 147 personas fueron asesinadas en los primeros 14 días de este agosto de 2026, un promedio de más de 10 víctimas diario, 24 de las cuales eran mujeres.
Los registros reflejan que 125 fallecieron por heridas provocadas con arma de fuego. De ese total, 49 casos se registraron en Guatemala, 15 en Escuintla, y 10 en Chiquimula, Quetzaltenango y Suchitepéquez.
Mientras tanto, con arma blanca fueron asesinadas 11 personas: 5 en Chiquimula, 2 en Izabal y el resto en Escuintla, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango.
Con respecto a los casos de asfixia por estrangulamiento, el ente forense señaló que suman 11 víctima. De este grupo, al menos 7 fueron localizadas envueltas en sabanas y nylon, 9 de los casos se reportaron en Guatemala y uno en Escuintla e Izabal.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7