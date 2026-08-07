 Hallan hombres sin vida en la capital y Villa Canales
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Localizan a hombres sin vida en la capital y Vila Canales

Las autoridades mantienen presencia en el área.

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El hombre fallecido fue hallado en la calzada Roosevelt y 7ª avenida de la zona 7., Bomberos Voluntarios
El hombre fallecido fue hallado en la calzada Roosevelt y 7ª avenida de la zona 7. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Dos hombres fueron localizados sin vida durante la madrugada de este viernes, 7 de agosto, en diferentes sectores del departamento de Guatemala. Las autoridades les dan el seguimiento correspondiente a ambos casos, donde se detectaron actos de violencia.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que recibieron reportes con respecto a la presencia de una persona desmayada en la calzada Roosevelt y 7ª avenida de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala., por lo que se trasladaron unidades al lugar.

Los técnicos en urgencias médicas evaluaron al paciente y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Según la información preliminar, el fallecido presentaba un golpe en el rostro. Hasta el momento no ha sido identificado.

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron el área, mientras realizan las diligencias correspondientes para establecer las causas del fallecimiento e identificar de la víctima.

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Los dos reos son señalados de cuatro delitos, incluido asesinato.

Hallan a otro hombre fallecido en Santa Elena Barillas

Un hombre de aproximadamente 25 años fue localizado sin vida en el sector conocido como El Mirador, ubicado en el kilómetro 28 de la ruta hacia Santa Elena Barillas, en el municipio de Villa Canales.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, la víctima presentaba múltiples heridas provocadas por arma de fuego. Hasta el momento, no ha sido identificada.

El hecho ocurrió en el sector conocido como El Mirador, donde elementos de los cuerpos de socorro y agentes de la Policía Nacional Civil cerraron la escena en espera de las diligencias correspondientes por parte del Ministerio Público.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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