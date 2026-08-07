 Dos heridos tras ataque contra bus en ruta interamericana
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Ataque armado contra autobús deja dos heridos en ruta Interamericana

Entre las víctimas se encuentra un menor de edad.

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Un ataque armado se registró en horas de la madrugada de este viernes, 7 de agosto, en el kilómetro 29 de la ruta Interamericana, con dirección hacia el occidente del país, en jurisdicción de San Lucas Sacatepéquez, donde un autobús de transporte extraurbano que viajaba desde la Ciudad de Guatemala hacia Nebaj, Quiché, fue atacado a balazos.

De acuerdo con información preliminar, los presuntos responsables se movilizaban a bordo de una motocicleta. Tras perpetrar el ataque, huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios informaron de manera preliminar que dos personas resultaron heridas, un menor de edad y un adulto, quienes fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

Cierre vehicular

El ataque provocó la movilización de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes resguardan la escena e iniciaron las diligencias de investigación para establecer el móvil del hecho e identificar a los responsables. Personal de los cuerpos de socorro también permanece en el lugar brindando apoyo.

Debido a que están en desarrollo las diligencias, el área está cerrada parcialmente para el paso vehicular.

Disparan contra bus extraurbano en San Lucas Sacatepéquez

Tras el ataque, la unidad continuó su marcha y el conductor se detuvo hasta el km 59 del libramiento de Chimaltenango.

Disparan contra bus extraurbano en San Lucas Sacatepéquez

Un autobús extraurbano fue atacado a balazos por desconocidos el pasado 22 de julio cuando circulaba por el kilómetro 29 de la ruta Interamericana, jurisdicción del municipio de San Lucas Sacatepéquez, en el departamento de Sacatepéquez.

Según la información preliminar, sujetos a bordo de una motocicleta negra dispararon en repetidas ocasiones contra la unidad de transporte de la empresa Aracely, que cubre la ruta de la ciudad capital hacia el departamento de Quiché y viceversa.

Los pasajeros vivieron momentos de pánico, luego de que los proyectiles de arma de fuego impactaron el vidrio frontal de la unidad de transporte.

Según la información preliminar, un pasajero herido de bala fue localizado frente a un centro comercial en San Lucas Sacatepéquez, por lo que los cuerpos de socorro le brindaron la atención correspondiente.

Mientras tanto, tras el ataque armado la unidad siguió su marcha y fue hasta 30 kilómetros después, específicamente en el kilómetro 59 del libramiento de Chimaltenango, donde el conductor se detuvo.

Se indicó que el piloto resultó herido por las esquirlas que se desprendieron cuando las balas impactaron las ventanas del bus.

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