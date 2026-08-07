Motociclista atrapado en cemento fresco en ruta interamericana

Un motorista quedó atascado en un tramo de pavimento fresco en el kilómetro 24.9 de la ruta Interamericana, luego de ingresar al área pese a la señalización colocada para advertir a los conductores sobre los trabajos que se realizaban en el sector.
El hecho quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales. En las imágenes se observa al motorista y su motocicleta dentro del tramo donde el pavimento aún se encontraba en proceso de secado.
De acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por medio de COVIAL se había señalizado el área y se habían colocado con anticipación las indicaciones correspondientes para regular la circulación mientras avanzaban los trabajos.
Pese a estas advertencias, el motorista ingresó al tramo intervenido y terminó afectando parte del pavimento que había sido colocado recientemente.
No pongas en riesgo tu seguridad ni el trabajo de todos por una imprudencia. Respeta la señalización, sigue las indicaciones y ayúdanos a cuidar las obras y los recursos públicos", señaló el CIV.
Más recursos para completar la obra
La institución explicó que este tipo de acciones no solo puede poner en riesgo la integridad de los conductores, sino que también provoca daños en trabajos que todavía no han concluido.
El CIV agregó que reparar el pavimento afectado durante el proceso de secado obliga a redoblar esfuerzos y utilizar más recursos para completar las obras.
Hasta el momento, la institución no informó si el motociclista fue identificado o si recibió alguna multa o sanción por ingresar al área restringida.