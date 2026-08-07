Conductor atrapado en Antigua Guatemala por obras de remodelación

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un vehículo ingresó a la avenida El Desengaño, en Antigua Guatemala, pese a que el área se encuentra en plena fase de trabajos de remodelación.
En las imágenes captadas por testigos se observa cómo el automotor circula por el tramo intervenido, donde el asfalto fue retirado y permanecen materiales de construcción, piedras y rocas que dificultan el paso.
El conductor continúa su recorrido por la vía afectada, pero en determinado momento el vehículo queda atascado entre el material acumulado. Tras varios intentos, logra salir del lugar mientras algunas personas observan la situación.
De acuerdo con medios locales, el conductor presuntamente se encontraba bajo efectos de licor al momento del incidente. Sin embargo, hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial de la Municipalidad de Antigua Guatemala ni de la Policía Municipal de Tránsito sobre el hecho o si se impuso alguna sanción.
La transformación de El Desengaño
Los trabajos en la avenida El Desengaño forman parte de un proyecto impulsado por la Municipalidad de Antigua Guatemala para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en este sector.
Hace casi un mes, el alcalde Juan Manuel Asturias señaló que la intervención busca crear espacios más seguros y accesibles para vecinos y visitantes de la ciudad colonial.
La transformación de El Desengaño es una inversión en las personas", expresó el jefe edil al referirse al proyecto, que, según indicó, responde a una necesidad planteada durante años por habitantes y usuarios de la zona.
La obra contempla mejoras en la infraestructura del sector con el objetivo de brindar mejores condiciones para quienes transitan diariamente por una de las áreas importantes de Antigua Guatemala. Mientras avanzan los trabajos, las autoridades han recomendado respetar la señalización y las restricciones establecidas en los puntos intervenidos.