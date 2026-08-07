 Conductor atrapado en Antigua Guatemala por obras de remodelación
Viral

Conductor ignora trabajos de remodelación en Antigua Guatemala y queda atrapado en plena calle

Vehículo es captado circulando por área en remodelación en Antigua Guatemala y genera polémica.

Compartir:
Video muestra a vehículo ingresar a calle en remodelación en Antigua Guatemala., Captura de pantalla video de Facebook.
Video muestra a vehículo ingresar a calle en remodelación en Antigua Guatemala. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un vehículo ingresó a la avenida El Desengaño, en Antigua Guatemala, pese a que el área se encuentra en plena fase de trabajos de remodelación.

En las imágenes captadas por testigos se observa cómo el automotor circula por el tramo intervenido, donde el asfalto fue retirado y permanecen materiales de construcción, piedras y rocas que dificultan el paso.

El conductor continúa su recorrido por la vía afectada, pero en determinado momento el vehículo queda atascado entre el material acumulado. Tras varios intentos, logra salir del lugar mientras algunas personas observan la situación.

De acuerdo con medios locales, el conductor presuntamente se encontraba bajo efectos de licor al momento del incidente. Sin embargo, hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial de la Municipalidad de Antigua Guatemala ni de la Policía Municipal de Tránsito sobre el hecho o si se impuso alguna sanción.

La transformación de El Desengaño

Los trabajos en la avenida El Desengaño forman parte de un proyecto impulsado por la Municipalidad de Antigua Guatemala para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en este sector.

Hace casi un mes, el alcalde Juan Manuel Asturias señaló que la intervención busca crear espacios más seguros y accesibles para vecinos y visitantes de la ciudad colonial.

La transformación de El Desengaño es una inversión en las personas", expresó el jefe edil al referirse al proyecto, que, según indicó, responde a una necesidad planteada durante años por habitantes y usuarios de la zona.

La obra contempla mejoras en la infraestructura del sector con el objetivo de brindar mejores condiciones para quienes transitan diariamente por una de las áreas importantes de Antigua Guatemala. Mientras avanzan los trabajos, las autoridades han recomendado respetar la señalización y las restricciones establecidas en los puntos intervenidos.

VIDEO. Motorista queda atrapado en cemento fresco en la ruta Interamericana

Motorista ignora señalización y queda atascado en pavimento fresco en la ruta Interamericana.

En Portada

Este fin de semana inicia la feria de Jocotenango t
Nacionales

Este fin de semana inicia la feria de Jocotenango

08:33 PM, Ago 07
Hermano del alcalde de Dolores, acepta su extradición a Estados Unidost
Nacionales

Hermano del alcalde de Dolores, acepta su extradición a Estados Unidos

10:12 PM, Ago 07
Sala confirma libertad para señalado de embestir a motorista en zona 9t
Nacionales

Sala confirma libertad para señalado de embestir a motorista en zona 9

09:19 PM, Ago 07
Jim Carrey protagonizará el live action de Los Supersónicost
Farándula

Jim Carrey protagonizará el live action de Los Supersónicos

05:24 PM, Ago 07
Jorge Messi, padre de Lionel Messi, fallece a los 68 añost
Deportes

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, fallece a los 68 años

06:47 AM, Ago 08

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosEspañaMessiNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar