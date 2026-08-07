Naldy Saldaña solicita protección tras denuncia de agresión

El caso que involucra a Naldy Saldaña y al exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, continúa generando repercusiones dentro de la industria de la cumbia peruana. Sin embargo, mientras las investigaciones avanzan, la cantante decidió pronunciarse por una consecuencia que, asegura, nunca buscó: los ataques contra sus antiguas compañeras de agrupación.
Saldaña pidió públicamente que los cuestionamientos y comentarios negativos en redes sociales no sean dirigidos contra las integrantes de La Bella Luz, pues considera que ellas no son responsables de los hechos que denunció.
Su pronunciamiento surge después de días de polémica alrededor de la agrupación, luego de que la artista hiciera públicas sus acusaciones contra Sánchez Chavesta y se difundieran imágenes captadas por cámaras de seguridad. El caso también ha provocado declaraciones de antiguos integrantes y del propietario de la orquesta.
Naldy Saldaña sale en defensa de sus excompañeras
Durante una reciente entrevista difundida por Magaly TV La Firme, Saldaña manifestó su preocupación por los ataques que algunas integrantes de La Bella Luz han comenzado a recibir.
Según explicó, nunca buscó perjudicar a las mujeres con quienes compartió escenario y considera injusto que sean responsabilizadas por una situación en la que, desde su perspectiva, no tuvieron participación.
"Las redes sociales están dañando a personas que quizás no tienen la culpa", expresó la cantante.
Posteriormente hizo un llamado para evitar enfrentamientos entre mujeres y concentrar la atención en el proceso que se encuentra en curso.
"Aquí el único culpable sabemos quién es", afirmó Saldaña al referirse a Sánchez Chavesta, aunque la responsabilidad penal corresponde determinarla a las autoridades competentes.
Para la cantante, lo importante ahora es que se haga justicia y que el caso continúe por las vías correspondientes.
¿Qué denunció Naldy Saldaña?
La controversia comenzó después de que Naldy Saldaña, quien recientemente había anunciado su salida de La Bella Luz, denunciara públicamente al entonces director musical César Sánchez Chavesta por presuntos actos de índole sexual ocurridos mientras trabajaba para la agrupación.
La cantante aseguró que decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido después de abandonar la orquesta. Posteriormente aparecieron imágenes de cámaras de seguridad que pasaron a formar parte de la discusión pública alrededor del caso.
Tras las acusaciones, el caso generó una fuerte repercusión en programas de espectáculos y redes sociales, donde surgieron mensajes de respaldo hacia Saldaña, pero también cuestionamientos contra otros miembros de la agrupación.
Surgen nuevos señalamientos
La denuncia de Naldy también provocó que otras personas que estuvieron vinculadas con La Bella Luz comenzaran a hablar públicamente.
Baruj Ocharán, exintegrante de la agrupación, aseguró en el programa América Hoy que otra cantante le habría contado haber vivido una situación de presunto acoso relacionada con el mismo exdirector musical. Se trata de un testimonio atribuido al exintegrante y no de una conclusión judicial.
La aparición de estos testimonios incrementó la presión pública alrededor del caso y provocó nuevos cuestionamientos hacia la estructura interna de la agrupación.
Dueño de La Bella Luz también se pronunció
Óscar Custodio, fundador y propietario de La Bella Luz, también habló públicamente sobre la controversia.
El empresario aseguró que la situación ha perjudicado seriamente a la agrupación y manifestó su respaldo a que cualquier otra persona que considere haber sido víctima presente su denuncia ante las autoridades. Asimismo, reconoció que deberá trabajar para recuperar la imagen de la orquesta después del escándalo.
La controversia se produce en un momento complicado para La Bella Luz, una agrupación que ha logrado posicionarse dentro de la cumbia peruana y que ahora enfrenta una crisis de imagen derivada de las acusaciones contra quien ocupaba un importante cargo dentro de su estructura musical.
La esposa de César Sánchez también entró en la polémica
El caso tomó otro giro después de que Mary Meza, esposa de César Sánchez Chavesta, realizara declaraciones en las que aseguró que Naldy Saldaña habría mantenido una relación sentimental con su esposo.
Meza también realizó otros señalamientos sobre la vida privada de la cantante, declaraciones que volvieron a encender la discusión en programas de espectáculos y plataformas digitales. Estas afirmaciones corresponden a la versión de Meza y no establecen por sí mismas lo ocurrido en los hechos denunciados.
La controversia terminó desviando parte de la atención hacia Saldaña, sus antiguas compañeras y otras personas relacionadas con la agrupación.
"No se dañen entre mujeres"
Precisamente ante la dimensión que tomó el caso, Naldy Saldaña decidió pedir que los ataques no continúen extendiéndose.
La cantante considera que cuestionar a sus antiguas compañeras por continuar trabajando en La Bella Luz o por no haberse pronunciado públicamente termina perjudicando a personas que no necesariamente tuvieron participación en los hechos que ella denunció.
Su mensaje busca devolver el foco al proceso y evitar que la controversia se convierta en una confrontación entre las integrantes y exintegrantes de la agrupación.
Saldaña sostiene que su intención al hacer pública su denuncia fue buscar justicia y no provocar la destrucción de la carrera de sus compañeras ni de otras mujeres relacionadas con La Bella Luz.