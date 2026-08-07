 Javier Tebas, presidente de La Liga, se refiere al tema FIFA
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Javier Tebas: “Ocultar decisiones trascendentales es una gravísima quiebra”

El presidente de La Liga se refirió a la propuesta de la FIFA de vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE).

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Javier Tebas, presidente de La Liga
Javier Tebas, presidente de La Liga / FOTO: EFE
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El presidente de La Liga, Javier Tebas, consideró este viernes, en relación con la crisis de la FIFA, que "ocultar decisiones trascendentales" a los órganos de gobierno y representantes del futbol mundial "no es un simple problema de comunicación", sino "una gravísima quiebra de la gobernanza institucional".

"Ocultar decisiones trascendentales al Consejo, a las federaciones miembro, a los órganos de gobierno y hasta a los propios altos ejecutivos de la FIFA no es un simple problema de comunicación. Es una gravísima quiebra de la gobernanza institucional", escribió Tebas en su mensaje publicado en la red social X, en el que también afirmó que el denominado "perdón de Rabat" no resuelve la crisis.

Tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA anunció su propuesta para vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que planteaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de futbol; proyecto que fue finalmente retirado por el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras "escuchar atentamente a todas las partes".

Tebas exige deducir responsabilidades

Tebas, en su mensaje, considera que "si se reconoce que existió ocultación, no basta con pedir perdón: hay que determinar quién decidió actuar así y exigir responsabilidades" y agregó: "Mucho menos puede quedar exonerado quien promovió y dirigió personalmente el proceso", en alusión a Infantino.

El presidente de La Liga también recuperó el caso del estadounidense Folarin Balogun, cuya sanción quedó suspendida durante el Mundial después de las presiones políticas reconocidas públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que el delantero pudiera disputar el siguiente encuentro, en este caso los octavos de final contra Bélgica.

Tebas calificó este episodio de "una interferencia política intolerable en la independencia disciplinaria del futbol, sobre la que Infantino terminó ofreciendo explicaciones peregrinas".

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Además, cuestionó los comunicados de apoyo a Infantino emitidos por la Confederación Africana de Futbol (CAF), la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y otras federaciones y sostuvo que, lejos de cerrar la crisis, estos respaldos demuestran que "el verdadero problema de la gobernanza del futbol mundial es el propio sistema".

Para Tebas, la reunión de Rabat -encuentro convocado esta semana por la FIFA en Marruecos en medio de las críticas a Infantino por su proyecto de posible privatización del Mundial- no puede convertirse en "una ceremonia de absolución" y el episodio debe marcar "un antes y un después" en la gobernanza del fútbol mundial, que, en su opinión, afronta problemas de "transparencia, independencia y concentración de poder".

FIFA admite errores en su propuesta de privatizar el Mundial

Asimismo, la Federación internacional asegura que, “no tolerará más ataques”.

*Información EFE.

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