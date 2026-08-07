 Razones ocultas de tu fatiga: ¿por qué sigues cansado?
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Duermes 8 horas y sigues cansado: descubre las razones ocultas de tu fatiga

Dormir el tiempo recomendado no siempre garantiza un descanso reparador.

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Despertar después de haber dormido las ocho horas recomendadas y aún así sentir un cansancio persistente es una experiencia más común de lo que se cree.

Aunque los adultos necesitan entre siete y nueve horas de descanso nocturno, la fatiga al amanecer puede originarse en factores que van mucho más allá del simple tiempo que se pasa en la cama, señalando la importancia de la calidad del sueño sobre la cantidad.

La Fundación Nacional del Sueño (National Sleep Foundation) subraya que la calidad del sueño es tan crucial como la cantidad de horas que se duerme.

Las interrupciones frecuentes a lo largo de la noche, mantener horarios irregulares para acostarse y levantarse, o el uso de dispositivos electrónicos justo antes de dormir, son hábitos que pueden impedir que el cuerpo complete de manera efectiva sus ciclos de descanso.

Estos ciclos son esenciales para la recuperación física y mental, y su alteración puede dejar una sensación de agotamiento, incluso si se ha permanecido en la cama por un periodo prolongado.

  • Factores ocultos detrás del cansancio matutino

El cansancio al despertar no siempre se debe a una falta de sueño evidente. A menudo, esta sensación matutina se vincula con el estrés crónico, la ansiedad o, incluso, con trastornos del sueño más complejos. Entre ellos destaca la apnea del sueño, una condición que se caracteriza por pausas repetidas en la respiración mientras la persona duerme. Estas interrupciones reducen significativamente la oxigenación del organismo, lo que impide un descanso reparador y se traduce en una fatiga constante durante el día.

La Academia Americana de Medicina del Sueño (AASM) advierte que quienes roncan con frecuencia, se despiertan varias veces durante la noche o experimentan una somnolencia excesiva a lo largo del día, deberían considerar consultar a un profesional de la salud. Estos síntomas pueden ser indicadores de un trastorno subyacente que requiere diagnóstico y tratamiento especializado para mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones a largo plazo.

Hábitos que transforman el descanso

Para combatir el cansancio matutino y promover un sueño verdaderamente reparador, los especialistas sugieren adoptar una serie de hábitos saludables. Mantener un horario fijo para dormir y despertar, incluso los fines de semana, ayuda a regular el reloj biológico del cuerpo.

Es fundamental evitar el consumo de cafeína y alcohol en las horas previas a acostarse, ya que estas sustancias pueden interferir con el inicio y la profundidad del sueño. Asimismo, reducir el uso de dispositivos electrónicos, como celulares o tabletas, al menos una hora antes de ir a la cama, es clave, pues la luz azul que emiten puede suprimir la producción de melatonina, la hormona del sueño.

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Además de estas prácticas, se recomienda realizar actividad física de forma regular, preferiblemente durante el día y no justo antes de dormir. Crear un ambiente propicio en el dormitorio también es crucial: este espacio debe ser oscuro, silencioso y mantener una temperatura confortable para favorecer un descanso ininterrumpido y profundo. Pequeños cambios en la rutina diaria pueden marcar una gran diferencia en la calidad del sueño.

Si la sensación de agotamiento persiste durante varias semanas, a pesar de haber implementado los hábitos recomendados y de dormir las horas adecuadas, es imperativo buscar una valoración médica. La fatiga prolongada, incluso con el número de horas de sueño recomendado, puede ser indicio de condiciones de salud subyacentes que requieren atención profesional. Problemas como la anemia, alteraciones de la tiroides, deficiencias nutricionales o trastornos del sueño más complejos pueden manifestarse a través de un cansancio persistente y solo un especialista puede diagnosticarlos y ofrecer el tratamiento adecuado.

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