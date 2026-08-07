Tebalán sancionado por Xelajú por jugar en campo abierto

El futbolista profesional, Widvin Tebalán, recientemente envuelto en la polémica por haber participado en un torneo comunitario en Momostenango, Totonicapán, fue excluido de la nómina del Xelajú M. C. para el viaje que hará la delegación quetzalteca hacia Malacatán, San Marcos, donde esta noche se mide al Deportivo Malacateco en el arranque de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.
Las últimas horas no han sido las mejores para el futbolista guatemalteco, quien fue parte de un torneo intercomunitario donde disputó la final en su tierra natal, y que las imágenes fotográficas y videos expusieron públicamente su participación, a pesar que a toda costa se buscó mantenerlo en el anonimato, incluso, cambiándole el nombre el cual quedó demostrado en un relato local.
El jueves por la tarde, fue el mismo técnico de los quetzaltecos, el mexicano Roberto Hernández, quien confirmó que Widvin Tebalán no viajaba a Malacatán. Eso sí, fue claro en no tocar el tema a profundidad y delegó la responsabilidad en la junta directiva.
Esta es la sanción para Widvin Tebalán
Durante el programa digital "Locos por Xelajú", el presidente de la institución quetzalteca, José Carlos López, confirmó que, no solamente existe una molestia entre los dirigentes, sino también cuál fue la sanción para Widvin Tebalán.
"Lamentamos nosotros la situación. Existe un reglamente interno dentro del club que está prohibido esto (jugar en campos abiertos). Lo lamentamos mucho, no puedo hablar demasiado del tema ya que es una situación interna del club, lógicamente al haber un reglamento interno hay penalizaciones que cumplir, él (Tebalán) está siendo sujeto de eso", confirmó López.
El máximo dirigente deportivo de Xelajú reflexionó sobre la situación de Tebalán y expresó, primero, que el jugador se arrepienta de lo ocurrido, y segundo, que gracias a Dios no pasó a mayores, refiriéndose a algún tipo de lesión.
Sobre la sanción, José Carlos López confirmó a dicho medio digital que, hubo una multa económica fuerte y que de parte de él ya había una aceptación". Asimismo, el dirigente dijo: "Lo que necesitamos es que se disculpe ante los compañeros y cuerpo técnico".
Ante eso, se esperaría que el jugador emita una disculpa (se desconoce si pública o interna) hacia sus compañeros y cuerpo técnico.