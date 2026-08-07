La vida actual de Luka Magnotta: del crimen a la actualidad

Su nombre quedó ligado a uno de los casos criminales más perturbadores surgidos durante el auge de las redes sociales. Luka Magnotta llamó inicialmente la atención de un grupo de internautas por la publicación de videos de maltrato animal, pero aquella investigación digital terminó anticipando un crimen mucho más grave.
La historia fue llevada a Netflix en 2019 bajo el título No te metas con los gatos: Un asesino en internet (Don't F**k with Cats: Hunting an Internet Killer), una miniserie documental de tres episodios que reconstruye cómo un grupo de desconocidos decidió rastrear al responsable de aquellos videos hasta terminar involucrado en una investigación que alcanzó dimensiones internacionales.
Años después del crimen y de su posterior condena, Magnotta continúa en prisión en Canadá. Su situación penitenciaria, sin embargo, ha cambiado desde los primeros años de su sentencia.
¿Dónde está Luka Magnotta actualmente?
Luka Magnotta cumple una condena de cadena perpetua por el asesinato en primer grado de Jun Lin, estudiante universitario chino a quien mató en Montreal en 2012.
Tras ser condenado en diciembre de 2014, fue enviado inicialmente a una institución penitenciaria de máxima seguridad en Quebec. Sin embargo, en 2022 fue trasladado a La Macaza Institution, una prisión federal de seguridad media ubicada también en Quebec.
El cambio de prisión generó posteriormente controversia en Canadá, especialmente cuando el traslado a una institución de menor nivel de seguridad se hizo de conocimiento público.
Pese al cambio, Magnotta continúa cumpliendo la misma sentencia. Su condena establece cadena perpetua con posibilidad de solicitar libertad condicional después de 25 años.
De acuerdo con la información disponible sobre su sentencia, podría ser elegible para solicitar libertad condicional diurna en 2034 y libertad condicional completa en 2037. Esto no significa que automáticamente recuperará su libertad en esas fechas, sino únicamente que podrá presentar una solicitud que deberá ser evaluada por las autoridades correspondientes.
La historia comenzó con perturbadores videos
Mucho antes del asesinato que provocó su captura, Magnotta había despertado preocupación entre usuarios de internet por la aparición de videos en los que se mostraba la muerte de gatos.
La indignación provocó que un grupo de internautas decidiera identificar a la persona responsable.
Entre ellos se encontraban Deanna Thompson, quien utilizaba en internet el nombre Baudi Moovan, y John Green. Ambos se convirtieron en figuras centrales de una investigación digital en la que participaron personas de diferentes partes del mundo.
Sin pertenecer a ninguna agencia policial, comenzaron a estudiar minuciosamente las grabaciones.
La distribución de una habitación, objetos que aparecían detrás del responsable, aparatos electrónicos y otros pequeños detalles fueron utilizados como pistas para intentar determinar en qué lugar del mundo se encontraba. La búsqueda se convirtió poco a poco en una obsesiva cacería digital.
El caso escaló hasta un asesinato
Las sospechas de los investigadores de internet adquirieron una dimensión mucho más grave en mayo de 2012.
Jun Lin, un estudiante internacional chino de 33 años que estudiaba en la Universidad Concordia de Montreal, fue asesinado por Magnotta. El crimen fue grabado y posteriormente aparecieron imágenes en internet.
Partes del cuerpo de Lin fueron enviadas por correo a distintos destinos en Canadá, incluidos partidos políticos, mientras otras fueron encontradas en diferentes lugares.
Para entonces, Magnotta había abandonado Canadá y comenzó una persecución internacional.
Una persecución que terminó en Berlín
Las autoridades emitieron una orden internacional para localizarlo mientras su rostro comenzaba a aparecer en medios alrededor del mundo. Magnotta huyó a Europa y finalmente fue localizado en Berlín, Alemania.
El 4 de junio de 2012 fue arrestado y posteriormente extraditado a Canadá para enfrentar a la justicia.
El juicio comenzó en 2014 y terminó con un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado y otros delitos. El caso se convirtió en uno de los crímenes canadienses de mayor repercusión internacional de aquella década.
"No te metas con los gatos" llevó la historia a Netflix
Siete años después del crimen, Netflix estrenó No te metas con los gatos: Un asesino en internet, producción dirigida por Mark Lewis que retomó el caso desde una perspectiva particular: la de los internautas que comenzaron a perseguir a Magnotta antes de que fuera buscado internacionalmente por asesinato.
La miniserie se estrenó en 2019 y está formada por tres capítulos que, en conjunto, tienen una duración cercana a las tres horas.
Una de las razones por las que No te metas con los gatos generó tanta conversación fue que no se limita a reconstruir los delitos de Magnotta.
La producción analiza también la obsesión por alcanzar notoriedad en internet, el poder de las comunidades digitales para investigar a una persona y los límites que pueden existir cuando miles de usuarios comienzan a seguir las huellas de un sospechoso.
También plantea una cuestión incómoda sobre el papel de la audiencia y la atención que reciben quienes cometen actos extremos precisamente con la intención de alcanzar notoriedad.
Netflix clasifica la producción dentro de los géneros documental, crimen y true crime y la presenta como la historia de un grupo de investigadores aficionados que inicia una peligrosa búsqueda después de descubrir videos publicados por un criminal.)
El caso continúa generando interés
Aunque han pasado más de 14 años desde el asesinato de Jun Lin y más de una década desde la condena, la historia de Luka Magnotta continúa despertando interés.
De hecho, el caso volvió a aparecer en publicaciones internacionales en 2026 a partir de nuevos relatos de periodistas que tuvieron contacto con Magnotta antes del asesinato y que posteriormente participaron como testigos durante el proceso judicial.
Actualmente, Magnotta permanece cumpliendo cadena perpetua en Canadá y todavía faltan varios años para que pueda comenzar a solicitar beneficios de libertad condicional.