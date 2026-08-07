Cierres en carreteras por accidentes del transporte pesado

Diferentes accidentes de tránsito y otros incidentes se han registrado en las carreteras del país y han generado que las autoridades implementen cierres debido a que los vehículos involucrados, principalmente tráileres, han quedado obstaculizando la vía. Esta situación causa complicaciones para la movilidad vehicular.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) dio a conocer que atiende un hecho de tránsito en el kilómetro 31 de la ruta al Pacífico (CA-9 Sur), en jurisdicción de Amatitlán, Guatemala, donde se reportó la salida de pista de un cabezal, la cual ocasiona solo daños materiales.
"Se encuentran obstruidos ambos carriles hacia el sur y el carril izquierdo hacia el norte. Grúas ya realizan maniobras para retirar el vehículo involucrado", detalló la institución.
Mientras tanto, los Bomberos Voluntarios informaron que ocurrió un incendio de un camión en el kilómetro 31.5 de la ruta al Pacífico. Las causas del incidente no han sido establecidas.
Víctor Gómez, vocero de la entidad, explicó que al lugar acudieron elementos de la 29ª compañía, quienes trasladaron camiones contra incendios y de abastecimiento. El personal atacó el fuego por dos puntos importantes para evitar que se cosumiera en su totalidad el transporte y, tras aplicar 1 mil 200 galones de agua, logró sofocar las llamas.
Otros incidentes viales
Brigadas de Provial brindan asistencia vial en el km 274 de la ruta CA-13 debido a que un tráiler se encuentra varado por desperfectos mecánicos, sobre el puente Río Dulce, en jurisdicción de Livingston, Izabal. Se encuentra obstruido el carril hacia el norte.
Asimismo, brigadas de Provial mantienen presencia en el km 132 de la ruta CA-2 Occidente, en Río Bravo, Suchitepéquez, donde se registró el choque de un cabezal, el cual ocasionó solo daños materiales.
"El vehículo se encuentra dentro del área señalizada, donde actualmente no hay paso, y obstruye el carril hacia el oriente", indicó la entidad.