Bruce Willis reaparece en iglesia tras meses fuera del público

Bruce Willis, una de las figuras más icónicas de Hollywood, realizó una de sus escasas apariciones públicas, siendo captado a la salida de la iglesia Forest Lawn.
Este avistamiento, que rápidamente conmovió a sus seguidores a nivel mundial, marca uno de los pocos momentos en que el actor ha sido visto desde que su familia confirmó su diagnóstico de demencia frontotemporal.
Desde que se hizo público su estado de salud, Bruce Willos se ha mantenido resguardado de los reflectores, dedicándose a atravesar esta etapa de su vida con el apoyo incondicional y los cuidados de sus seres queridos.
Su familia ha sido fundamental en este proceso, no solo brindándole el soporte necesario sino también manteniendo informados a sus admiradores sobre su evolución y bienestar.
Actualmente, Bruce Willis lleva una rutina tranquila y alejada del bullicio mediático, rodeado constantemente por el afecto y la atención de sus familiares.
Hace unos meses, su esposa Emma Heming fue criticada por trasladar a Bruce Willis a una residencia distinta al resto de su familia. Sin embargo, para ella fue la decisión acertada.
"Requiere de una atmósfera calmada y serena", argumentó. Fue por eso que por el momento él se encuentra viviendo en una vivienda adaptada a sus necesidades y con cuidados y atención durante las veinticuatro horas del día.
Donarán su cerebro
En 2022 Bruce Willis abandonó su carrera en Hollywood debido a una afasia, pérdida de la capacidad del habla debido a un trastorno en el área del lenguaje del cerebro. Un año más tarde, en 2023, su familia comunicó que había sido diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa poco común.
La familia de Bruce Willis ha ido compartiendo a través de las redes sociales la evolución del estado del actor con el paso de los años.
Es así, que tras sopesar durante un largo tiempo han comunicado su decisión de donar el cerebro del actor a la ciencia tras su fallecimiento.
"Esto es emocionalmente difícil pero científicamente necesario", concluyó su esposa Emma Heming. La razón que impulsó a tomar esta decisión fue la esperanza de poder ayudar tanto a médicos como científicos para poder aprender más sobre la enfermedad, sus efectos sobre el cuerpo humano y posibles tratamientos.