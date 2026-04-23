Maquillaje Perfecto: Secretos de Actrices de Hollywood

Lograr un maquillaje de larga duración, capaz de resistir luces, cámaras y jornadas extensas de grabación, es uno de los mayores retos en la industria del entretenimiento. Sin embargo, este acabado perfecto ya no es exclusivo de Hollywood, aquí te decimos cómo lograrlo.
La makeup artist guatemalteca Pilar Vásquez, quien trabajó en el maquillaje de Mary Bonnet en la temporada 9 de Selling Sunset, comparte los trucos esenciales para conseguir un look impecable por más de 16 horas. Según Vásquez, el secreto no está únicamente en los productos, sino en la preparación y técnica.
"Para mí, lo más importante al momento de maquillar es asegurar que el trabajo realizado dure por horas. Un buen maquillaje debe verse bien durante todo el evento, fotos, luces y ángulos", explica. El primer paso clave es la preparación de la piel. Aquí entra en juego el primer, un producto fundamental que muchas veces se subestima.
La maquillista Vásquez recomienda utilizar un primer de textura gel como el Hydro Grip de Milk Makeup. Este tipo de producto crea una base adherente que permite que el maquillaje se mantenga intacto incluso después de más de 12 horas de grabación.
Haz que tu maquillaje perdure
El segundo tip está enfocado en el sellado del maquillaje. Para esto, la experta sugiere el uso de polvos traslúcidos con subtono rosado, como los de Huda Beauty. Este detalle no es casual: el tono rosa ayuda a equilibrar la piel y evita el efecto blanquecino en fotografías con flash. Además, aporta un acabado tipo "airbrushed" especialmente en la zona de las ojeras.
Finalmente, el paso decisivo es el fijador. Este producto sella todo el maquillaje y garantiza su duración.
Vásquez recomienda aplicar un spray fijador de acabado luminoso, como el de Charlotte Tilbury, y reforzar con uno de alta resistencia como el de One Size. Esta combinación crea una capa protectora que resiste sudor, lágrimas y largas jornadas.
Estos tres pasos, primer, sellado estratégico y fijación, son la base del maquillaje profesional utilizado en Hollywood.