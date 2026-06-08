 Capturan a alias "La Brava", presunta integrante del Barrio 18 con 13 órdenes de captura vigentes
Nacionales

Capturan a alias "La Brava", presunta integrante del Barrio 18 con 13 órdenes de captura vigentes

Según las investigaciones, la sindicada se encargaba de cobrar extorsiones en siete departamentos.

Compartir:
Detienen a alias “La Brava”, presunta cobradora de extorsiones del Barrio 18 que operaba en siete departamentos., PNC
Detienen a alias “La Brava”, presunta cobradora de extorsiones del Barrio 18 que operaba en siete departamentos. / FOTO: PNC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este lunes, 8 de junio, la captura de Sara Rebeca Hernández, de 42 años, conocida con el alias de "La Brava", señalada de integrar la estructura criminal del Barrio 18 y requerida por la justicia por los delitos de extorsión y lavado de dinero u otros activos.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez, y estuvo a cargo de Investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda).

La detención se realizó en cumplimiento de 13 órdenes de captura emitidas entre el 30 de enero de 2025 y el 16 de abril de 2026 por siete juzgados de los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Quetzaltenango, Chimaltenango, Santa Rosa y Sacatepéquez.

De acuerdo con las investigaciones desarrolladas por las autoridades, Hernández presuntamente desempeñaba funciones clave dentro de la estructura criminal, ya que era la encargada de recolectar el dinero obtenido mediante extorsiones a comerciantes y propietarios de negocios en distintos puntos del país.

Las pesquisas indican que la supuesta pandillera operaba principalmente en los departamentos donde fueron emitidas las órdenes de captura, coordinando el cobro y traslado de fondos provenientes de las exigencias económicas impuestas a las víctimas.

Tras su aprehensión, la sindicada fue puesta a disposición del juzgado competente para resolver su situación legal y enfrentar los procesos judiciales pendientes en su contra.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y capturar a otros integrantes de la estructura criminal, así como fortalecer las acciones para combatir los delitos de extorsión y lavado de dinero que afectan a comerciantes y empresarios en distintas regiones del país.

En Portada

Huehuetenango: Suspenden clases por incendio en subestación del INDEt
Nacionales

Huehuetenango: Suspenden clases por incendio en subestación del INDE

06:28 AM, Jun 08
Capturan a alias La Brava, presunta integrante del Barrio 18 con 13 órdenes de captura vigentest
Nacionales

Capturan a alias "La Brava", presunta integrante del Barrio 18 con 13 órdenes de captura vigentes

06:59 AM, Jun 08
Terremoto sacude Filipinas y activa alertas de tsunami en el Pacíficot
Internacionales

Terremoto sacude Filipinas y activa alertas de tsunami en el Pacífico

06:39 PM, Jun 07
Luis Fernando Tena habla tras la derrota de Guatemala ante Ecuadort
Deportes

Luis Fernando Tena habla tras la derrota de Guatemala ante Ecuador

09:35 AM, Jun 08
¿Acertarán de nuevo? Simulación de EA Sports FC predice al campeón del Mundial 2026 t
Deportes

¿Acertarán de nuevo? Simulación de EA Sports FC predice al campeón del Mundial 2026

08:04 AM, Jun 08

Temas

DestacadasMundial 2026GuatemalaFútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesReal MadridFIFAMinisterio PúblicoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar