Capturan a alias "La Brava", presunta integrante del Barrio 18 con 13 órdenes de captura vigentes

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este lunes, 8 de junio, la captura de Sara Rebeca Hernández, de 42 años, conocida con el alias de "La Brava", señalada de integrar la estructura criminal del Barrio 18 y requerida por la justicia por los delitos de extorsión y lavado de dinero u otros activos.
El operativo se llevó a cabo en el municipio de San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez, y estuvo a cargo de Investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda).
La detención se realizó en cumplimiento de 13 órdenes de captura emitidas entre el 30 de enero de 2025 y el 16 de abril de 2026 por siete juzgados de los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Quetzaltenango, Chimaltenango, Santa Rosa y Sacatepéquez.
De acuerdo con las investigaciones desarrolladas por las autoridades, Hernández presuntamente desempeñaba funciones clave dentro de la estructura criminal, ya que era la encargada de recolectar el dinero obtenido mediante extorsiones a comerciantes y propietarios de negocios en distintos puntos del país.
Las pesquisas indican que la supuesta pandillera operaba principalmente en los departamentos donde fueron emitidas las órdenes de captura, coordinando el cobro y traslado de fondos provenientes de las exigencias económicas impuestas a las víctimas.
Tras su aprehensión, la sindicada fue puesta a disposición del juzgado competente para resolver su situación legal y enfrentar los procesos judiciales pendientes en su contra.
Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y capturar a otros integrantes de la estructura criminal, así como fortalecer las acciones para combatir los delitos de extorsión y lavado de dinero que afectan a comerciantes y empresarios en distintas regiones del país.