 Llaves de cuartos de final del Premundial Sub-20 de México
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Guatemala buscará nuevamente ante Estados Unidos su boleto mundialista

En el 2011, la “Bicolor” sorprendió al mundo al derrotar a los estadounidenses y clasificarse a su primer Mundial Sub-20; este martes buscará repetir la hazaña.

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Guatemala Sub-20 buscará triunfo ante Estados Unidos, así como en el 2011
Guatemala Sub-20 buscará triunfo ante Estados Unidos, así como en el 2011 / FOTO: Pins Daddy y EFE
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La selección de Panamá derrotó a la de Honduras 4-0 con goles de Josué Wood (33), Moisés Richards (42), Gerson Gordón (45+4) y Carlos Rodríguez (70), y con ello se cerró la fase de grupos del Campeonato Masculino Sub-20 de Concacaf, el cual dio boleto a Guatemala como uno de los mejores terceros lugares del Premundial Sub-20.

Con el triunfo de Panamá, se confirmó que los "canaleros" fueron los últimos clasificados a los cuartos de final del Premundial Sub-20, pero lo hacen en la posición 7 de los 8 sembrados en la fase de eliminación directa.

Con 4 puntos, Panamá fue séptimo lugar de los clasificados, por su parte, Guatemala fue octavo con sus 3 puntos. Al ser el sembrado número 8 de los clasificados a los cuartos de final, la "Bicolor", que dirige el técnico argentino Sebastián Bini, tendrá como rival al número 1 de los primeros lugares, es decir, Estados Unidos.

Guatemala jugará los cuartos de final del premundial sub-20

Gracias a la goleada de Estados Unidos por 5-0 sobre Cuba, Guatemala avanzó a los cuartos de final del Premundial Sub-20 como uno de los dos mejores terceros lugares.

Así quedan los cuartos de final del Premundial Sub-20

Martes 4 de agosto

  • Costa Rica vs. Haití a las 16:30 horas GT
  • Estados Unidos vs. Guatemala a las 20:00 horas GT

Miércoles 5 de agosto

  • Canadá vs. Jamaica a las 16:30 horas GT
  • México vs. Panamá a las 20:00 horas GT

Estados Unidos vs. Guatemala, la historia del 2011

La Selección Sub-20 de Guatemala tiene en su historial dos clasificaciones a la Copa del Mundo de la FIFA Sub-20, ediciones 2011 y 2023. En el 2026 está buscando su tercera y está a un triunfo de lograrla.

En la primera clasificación, Guatemala derrotó a Estados Unidos en cuartos de final con un 2-1 en el estadio nacional Mateo Flores, con un gol definitivo de Henry López.

Gerson Lima, de cabeza, puso adelante en el marcador a Guatemala al minuto 33. Ya en el segundo tiempo, Conor Doyle le dio el empate a Estados Unidos al 65. Finalmente, Henry López marcó el segundo para el combinado nacional en el 68 y desató la locura de todos los seguidores guatemaltecos.

Selección Sub-20 cumple 9 años de su histórica clasificación al Mundial

En una noche mágica, las anotaciones de Gerson Lima y Henry López le dieron a Guatemala su pase a la Copa del Mundo de Colombia 2011.

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