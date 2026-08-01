Llaves de cuartos de final del Premundial Sub-20 de México

La selección de Panamá derrotó a la de Honduras 4-0 con goles de Josué Wood (33), Moisés Richards (42), Gerson Gordón (45+4) y Carlos Rodríguez (70), y con ello se cerró la fase de grupos del Campeonato Masculino Sub-20 de Concacaf, el cual dio boleto a Guatemala como uno de los mejores terceros lugares del Premundial Sub-20.
Con el triunfo de Panamá, se confirmó que los "canaleros" fueron los últimos clasificados a los cuartos de final del Premundial Sub-20, pero lo hacen en la posición 7 de los 8 sembrados en la fase de eliminación directa.
Con 4 puntos, Panamá fue séptimo lugar de los clasificados, por su parte, Guatemala fue octavo con sus 3 puntos. Al ser el sembrado número 8 de los clasificados a los cuartos de final, la "Bicolor", que dirige el técnico argentino Sebastián Bini, tendrá como rival al número 1 de los primeros lugares, es decir, Estados Unidos.
Así quedan los cuartos de final del Premundial Sub-20
Martes 4 de agosto
- Costa Rica vs. Haití a las 16:30 horas GT
- Estados Unidos vs. Guatemala a las 20:00 horas GT
Miércoles 5 de agosto
- Canadá vs. Jamaica a las 16:30 horas GT
- México vs. Panamá a las 20:00 horas GT
Estados Unidos vs. Guatemala, la historia del 2011
La Selección Sub-20 de Guatemala tiene en su historial dos clasificaciones a la Copa del Mundo de la FIFA Sub-20, ediciones 2011 y 2023. En el 2026 está buscando su tercera y está a un triunfo de lograrla.
En la primera clasificación, Guatemala derrotó a Estados Unidos en cuartos de final con un 2-1 en el estadio nacional Mateo Flores, con un gol definitivo de Henry López.
Gerson Lima, de cabeza, puso adelante en el marcador a Guatemala al minuto 33. Ya en el segundo tiempo, Conor Doyle le dio el empate a Estados Unidos al 65. Finalmente, Henry López marcó el segundo para el combinado nacional en el 68 y desató la locura de todos los seguidores guatemaltecos.