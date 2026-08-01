 Guatemala jugará los cuartos de final del premundial sub-20
Deportes

Guatemala jugará los cuartos de final del premundial sub-20

Gracias a la goleada de Estados Unidos por 5-0 sobre Cuba, Guatemala avanzó a los cuartos de final del Premundial Sub-20 como uno de los dos mejores terceros lugares.

Compartir:
Selección de Guatemala Sub-20
Selección de Guatemala Sub-20 / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La selección sub-20 de Guatemala logró clasificar a los cuartos de final del Premundial de la Concacaf, a pesar de haber tenido una fase de grupos por debajo de las expectativas. El combinado nacional consiguió su boleto gracias a una combinación de resultados que terminó favoreciendo sus aspiraciones, manteniendo con vida la ilusión de regresar a una Copa del Mundo de la categoría.

El factor decisivo fue la contundente victoria de Estados Unidos por 5-0 sobre Cuba. Ese marcador era justamente el que necesitaba la Azul y Blanco para avanzar como uno de los dos mejores terceros lugares del torneo. Aunque Guatemala no dependía únicamente de su desempeño en el terreno de juego, el resultado del conjunto estadounidense terminó siendo determinante para sellar la clasificación.

Sin merecerlo, Guatemala está a un partido del Mundial

En cuanto al rendimiento, el equipo guatemalteco dejó varias dudas durante la primera ronda. La selección cayó en sus compromisos frente a Costa Rica y México, y únicamente pudo imponerse a Antigua y Barbuda con un marcador amplio que resultó fundamental para mejorar su diferencia de goles. Si bien el objetivo de avanzar se cumplió, el funcionamiento colectivo deberá mejorar considerablemente si el equipo pretende seguir compitiendo frente a rivales de mayor exigencia.

Ahora, Guatemala espera conocer oficialmente a su rival en los cuartos de final, aunque todo apunta a que enfrentará a Estados Unidos. El desafío será mayúsculo, pero también representa una oportunidad histórica, ya que una victoria en esta instancia otorgaría la clasificación al Mundial Sub-20, lo que significaría la tercera participación mundialista para el país en esta categoría. A pesar de que el panorama luce complicado por el nivel mostrado hasta ahora, la selección aún tiene la posibilidad de cambiar su historia con una actuación sobresaliente.

Foto embed
Celebración de Guatemala ante Antigua y Barbuda en el Premundial sub-20 - Concacaf

En Portada

Secretario de Estado de la Santa Sede visitará Guatemalat
Nacionales

Secretario de Estado de la Santa Sede visitará Guatemala

07:51 AM, Ago 01
Choque vehicular deja heridos en la Calzada Rooseveltt
Nacionales

Choque vehicular deja heridos en la Calzada Roosevelt

08:16 AM, Ago 01
Israel sigue atacando Gaza y causa un cráter gigante tras bombardear un campamentot
Internacionales

Israel sigue atacando Gaza y causa un cráter gigante tras bombardear un campamento

07:22 AM, Ago 01
Ana Lucía Martínez inicia el Apertura 2026 con gol y triunfo para Cruz Azult
Deportes

Ana Lucía Martínez inicia el Apertura 2026 con gol y triunfo para Cruz Azul

07:06 AM, Ago 01
Levantan la suspensión por dopaje a Mudryk y volverá a jugar con el Chelseat
Deportes

Levantan la suspensión por dopaje a Mudryk y volverá a jugar con el Chelsea

09:32 AM, Ago 01

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar