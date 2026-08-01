Guatemala jugará los cuartos de final del premundial sub-20

La selección sub-20 de Guatemala logró clasificar a los cuartos de final del Premundial de la Concacaf, a pesar de haber tenido una fase de grupos por debajo de las expectativas. El combinado nacional consiguió su boleto gracias a una combinación de resultados que terminó favoreciendo sus aspiraciones, manteniendo con vida la ilusión de regresar a una Copa del Mundo de la categoría.
El factor decisivo fue la contundente victoria de Estados Unidos por 5-0 sobre Cuba. Ese marcador era justamente el que necesitaba la Azul y Blanco para avanzar como uno de los dos mejores terceros lugares del torneo. Aunque Guatemala no dependía únicamente de su desempeño en el terreno de juego, el resultado del conjunto estadounidense terminó siendo determinante para sellar la clasificación.
Sin merecerlo, Guatemala está a un partido del Mundial
En cuanto al rendimiento, el equipo guatemalteco dejó varias dudas durante la primera ronda. La selección cayó en sus compromisos frente a Costa Rica y México, y únicamente pudo imponerse a Antigua y Barbuda con un marcador amplio que resultó fundamental para mejorar su diferencia de goles. Si bien el objetivo de avanzar se cumplió, el funcionamiento colectivo deberá mejorar considerablemente si el equipo pretende seguir compitiendo frente a rivales de mayor exigencia.
Ahora, Guatemala espera conocer oficialmente a su rival en los cuartos de final, aunque todo apunta a que enfrentará a Estados Unidos. El desafío será mayúsculo, pero también representa una oportunidad histórica, ya que una victoria en esta instancia otorgaría la clasificación al Mundial Sub-20, lo que significaría la tercera participación mundialista para el país en esta categoría. A pesar de que el panorama luce complicado por el nivel mostrado hasta ahora, la selección aún tiene la posibilidad de cambiar su historia con una actuación sobresaliente.