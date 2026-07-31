 Tribunal resuelve con lugar extradición de Wilmer Hernández por narcotráfico
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Tribunal resuelve con lugar extradición de Wilmer Hernández por narcotráfico

Alas “El 7” fue capturado en marzo pasado en Mataquescuintla, Jalapa, requerido por Estados Unidos.

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Wilmer Alexander Hernández Cano alías "El 7" , Foto PNC
Wilmer Alexander Hernández Cano alías "El 7" / FOTO: Foto PNC
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El Tribunal Tercero, presidido por el juez Saúl Álvarez, resolvió con lugar la extradición de Wilmer Alexander Hernández Cano alías "El 7" por delitos de narcotráfico y fentanilo, hacia los Estados Unidos de América.

Hernández Cano es requerido por las autoridades de los Estados Unidos de América para el Distrito de Rhode Island por conspiración para distribuir 400 gramos o más de una mezcla y sustancia de fentanilo, por lo que fue capturado el pasado 12 de marzo en Jalapa, por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

Wilmer Alexander Hernández Cano, alias "El 7"  fue capturado en Mataquescuintla, Jalapa, debido a que es requerido por las autoridades de los Estados Unidos. 

Una investigación realizada por las autoridades identificó a una organización de tráfico de drogas que abarcaba Colombia, Guatemala, México y los Estados Unidos, para la cual, entre aproximadamente 2025 y 2026, el sindicado fue responsable de adquirir y transportar varias cantidades de kilogramos de fentanilo desde México.

El fentanilo fue posteriormente transportado a los Estados Unidos para su distribución y las ganancias del narcotráfico fueron llevadas desde los Estados Unidos a México, Guatemala y Colombia.

La investigación identificó a Hernández Cano como miembro de la organización, y sus funciones incluían intermediar la venta de narcóticos y facilitar la distribución de narcóticos a los compradores, indicó el Ministerio Público.

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