 Capturan a extraditable en Jalapa
Nacionales

Capturan a extraditable en Jalapa

Agentes de la SGAIA interceptaron a alias "El 7" miembro de una organización de tráfico de drogas.

Compartir:
Wilmer Alexander Hernández Cano, Foto PNC
Wilmer Alexander Hernández Cano / FOTO: Foto PNC

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), capturaron la tarde de este jueves 12 de marzo a un hombre con fines de extradición a los Estados Unidos, por delitos relacionados con el narcotráfico, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Wilmer Alexander Hernández Cano, alias "El 7"  fue interceptado en Mataquescuintla, Jalapa, debido a que es requerido por las autoridades de los Estados Unidos de América para el Distrito de Rhode Island por conspiración para distribuir 400 gramos o más de una mezcla y sustancia de fentanilo. 

Una investigación realizada por las autoridades identificó a una organización de tráfico de drogas que abarcaba Colombia, Guatemala, México y los Estados Unidos, para la cual, entre aproximadamente 2025 y 2026, el sindicado fue responsable de adquirir y transportar varias cantidades de kilogramos de fentanilo desde México.

El fentanilo fue posteriormente transportado a los Estados Unidos para su distribución y las ganancias del narcotráfico fueron llevadas desde los Estados Unidos a México, Guatemala y Colombia.

La investigación identificó a Hernández Cano como miembro de la organización, y sus funciones incluían intermediar la venta de narcóticos y facilitar la distribución de narcóticos a los compradores, indicó el Ministerio Público.

Con esta captura suman 18 extraditables detenidos en lo que va del año, detalló la Policía Nacional Civil.

Cierra recepción de tachas contra aspirantes a fiscal general: Porras suma 33 impugnaciones

Durante tres días se presentaron impedimentos contra 18 postulantes al cargo. La fiscal general Consuelo Porras, que busca la reelección, acumuló la mayor cantidad.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Cierra recepción de tachas contra aspirantes a fiscal general: Porras suma 33 impugnacionest
Nacionales

Cierra recepción de tachas contra aspirantes a fiscal general: Porras suma 33 impugnaciones

03:53 PM, Mar 12
CIDH advierte manipulación del sistema penal y desmantelamiento del MP; Fiscalía rechaza los señalamientost
Nacionales

CIDH advierte manipulación del sistema penal y desmantelamiento del MP; Fiscalía rechaza los señalamientos

03:13 PM, Mar 12
Magistrados electos del TSE plantean recuperar la confianza y promover reformas a la Ley Electoralt
Nacionales

Magistrados electos del TSE plantean recuperar la confianza y promover reformas a la Ley Electoral

03:09 PM, Mar 12
Juan Ignacio Maegli recibe el alta del hospital t
Deportes

Juan Ignacio Maegli recibe el alta del hospital

07:06 PM, Mar 12
Endrick, en el minuto 87, evita la victoria del Celtat
Deportes

Endrick, en el minuto 87, evita la victoria del Celta

06:43 PM, Mar 12

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadEE.UU.redes socialesLiga NacionalDonald TrumpIrán
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos