Capturan a extraditable en Jalapa

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), capturaron la tarde de este jueves 12 de marzo a un hombre con fines de extradición a los Estados Unidos, por delitos relacionados con el narcotráfico, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Wilmer Alexander Hernández Cano, alias "El 7" fue interceptado en Mataquescuintla, Jalapa, debido a que es requerido por las autoridades de los Estados Unidos de América para el Distrito de Rhode Island por conspiración para distribuir 400 gramos o más de una mezcla y sustancia de fentanilo.
Una investigación realizada por las autoridades identificó a una organización de tráfico de drogas que abarcaba Colombia, Guatemala, México y los Estados Unidos, para la cual, entre aproximadamente 2025 y 2026, el sindicado fue responsable de adquirir y transportar varias cantidades de kilogramos de fentanilo desde México.
El fentanilo fue posteriormente transportado a los Estados Unidos para su distribución y las ganancias del narcotráfico fueron llevadas desde los Estados Unidos a México, Guatemala y Colombia.
La investigación identificó a Hernández Cano como miembro de la organización, y sus funciones incluían intermediar la venta de narcóticos y facilitar la distribución de narcóticos a los compradores, indicó el Ministerio Público.
Con esta captura suman 18 extraditables detenidos en lo que va del año, detalló la Policía Nacional Civil.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*