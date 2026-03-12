Cierra recepción de tachas contra aspirantes a fiscal general: Porras suma 33 impugnaciones

La comisión de postulación para la elección de fiscal general del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 cerró este jueves, 12 de marzo, el proceso de recepción de impedimentos contra aspirantes al cargo registrando impedimentos contra 18 postulantes.
La actual fiscal general, Consuelo Porras, fue la candidata que acumuló más señalamientos, con un total de 33, durante los tres días que duró esta fase del proceso.
Integrantes de pueblos indígenas de Baja Verapaz se presentaron al Palacio de Justicia para plantear impugnaciones contra la candidatura de Porras, quien busca su reelección para seguir en el cargo por un tercer período consecutivo. En mayo concluye su gestión, después de ocho años de labores.
También acudieron los diputados oficialistas Andrea Reyes y Román Castellanos, quienes plantearon señalamientos contra la jefa del MP por considerar que no es idónea para el cargo, al carecer de honorabilidad.
Reyes indicó que la tacha que presentó está relacionada con la elaboración de la tesis de la fiscal, pues mencionó que se demostró que el contenido surgió de un plagio. Indicó que no es la primera vez que lo denuncia, pues también hace cuatro años, en el marco del proceso de elección del titular del MP, argumentó el mismo tema.
Explicó que en esta ocasión incluso acompañó los ejemplares disponibles de ambas tesis, de la que consideró como original, que es de licenciatura, y la que fue evaluada para el grado académico de doctorado, que es la de Porras.
"Creo yo que hay una discrepancia académica en ambos casos. En esta ocasión, también solicité sobre todo a los decanos de las universidades que, para determinar si la tacha era válida o no, que pasaran ambos documentos por el software que está disponible para determinar plagios", expuso.
Por su parte, el legislador José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), indicó que la gestión de Porras ha estado marcada por hechos ilícitos y consideró que espera que sea investigada tras salir del cargo.
"Ocho años de una administración nefasta, oscura, que únicamente benefició a gente que fue denunciada por actos de corrupción. Pero, además, alguien que debe ser investigada por estas denuncias, que yo incluso puse una, por su vinculación con adopciones ilegales", manifestó.
Otras personas y organizaciones que presentaron tachas contra la funcionaria fueron la abogada Claudia González, quien actuó en representación del exfiscal Juan Francisco Sandoval. También el ciudadano Saúl Interiano, el exauxiliar fiscal, Eduardo Pantaleón, y la Plataforma de Víctimas del Conflicto Armado Interno.
Elección de fiscal general
La actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, fue designada inicialmente en 2018 por el presidente en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020), y ratificada en 2022 por Alejandro Giammattei (2020-2024), por lo que finalizaría su gestión en mayo del presente año al cumplir su período reglamentario de cuatro años.
El nuevo fiscal general será elegido por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, de un listado de seis candidatos, como establece la ley del país.
Dicho listado será determinado por una comisión de postulación, conformada por el presidente del Organismo Judicial, la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país.
La designación en el cargo será a partir del próximo 17 de mayo y tendrá una validez por cuatro años, hasta la misma fecha en 2030.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7