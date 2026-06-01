Plan Invierno 2026: Monitoreo, alertas y respuesta rápida

La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Norma Zea, presentó este lunes 1 de junio los principales componentes del Plan de Acción Invierno 2026, una estrategia que, según afirmó, ha sido diseñada con base en información científica proporcionada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
"Toda la planificación se ha fundamentado sobre datos científicos compartidos por el Insivumeh, así que no es nada improvisado", destacó la funcionaria durante la presentación en la conferencia de prensa "La Ronda", que se llevó a cabo desde el kilómetro 29 de la ruta a El Salvador.
Entre los aspectos contemplados en el plan figura el monitoreo de infraestructura vial ubicada en áreas de influencia de los volcanes activos de Agua, Fuego y Santiaguito. De acuerdo con datos históricos relacionados con la presencia de lluvias, se mantienen bajo vigilancia 25 tramos carreteros en la zona de influencia del volcán de Agua, 19 en la del volcán de Fuego y tres en la del Santiaguito.
Asimismo, se identificaron puntos críticos que podrían resultar afectados de manera inmediata durante un evento asociado a la actividad volcánica o las lluvias. En total se contabilizan ocho puntos en el área del volcán de Agua, diez en la del volcán de Fuego y uno en la del Santiaguito.
Áreas con posibles inundaciones
El plan también contempla el monitoreo de zonas susceptibles a inundaciones mediante sistemas de alerta temprana para crecidas repentinas. Actualmente se cuenta con 11 estaciones hidrológicas que envían un promedio de 88 datos a centros de procesamiento denominados "cajas negras", instalados en distintos puntos de monitoreo de los departamentos de San Marcos, Retalhuleu y Alta Verapaz. Estas estaciones supervisan el comportamiento de los ríos Suchiate, Samalá y Polochic.
"Más o menos, de acuerdo a los datos históricos, tendríamos un promedio de dos a tres horas para poder hacer evacuaciones", explicó Zea.
En cuanto a la vigilancia de fenómenos ciclónicos, la cartera ha definido zonas de alerta clasificadas en colores verde, amarillo, anaranjado y rojo, según el nivel de impacto potencial. La categorización permite emitir boletines especiales de monitoreo y coordinar acciones con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que tiene acceso a la información y activa los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) cuando es necesario.
No obstante, la ministra recordó que, aunque Guatemala mantiene vigilancia permanente, el país no ha sido impactado directamente por ciclones en los últimos años.
Monitoreo de carreteras y saturación de suelos
Otro de los componentes del plan es el monitoreo de la saturación de los suelos y el análisis de movimientos en masa, con pronósticos basados en la acumulación de lluvias.
Las áreas son clasificadas en cuatro niveles de riesgo:
- Bajo (verde): eventos que no interrumpen la circulación vehicular.
- Medio (amarillo): afectaciones parciales en las rutas y posibles daños leves en viviendas.
- Alto (anaranjado): limitación del paso debido a material sobre las vías, daños en viviendas e infraestructura; se recomienda a la población mantenerse alerta y a las instituciones reforzar la vigilancia en laderas de alta pendiente.
- Muy alto (rojo): riesgo de daños severos a la infraestructura y necesidad de atención prioritaria por parte de las autoridades en zonas de pendientes pronunciadas y grandes volúmenes de material.
Además, el ministerio trabaja en la implementación de un mapa interactivo de la red vial nacional que permitirá a los usuarios identificar rutas alternas durante emergencias. Según Zea, esta herramienta continúa en desarrollo y estará disponible en el portal de Covial dentro de una o dos semanas.
"Al ingresar a la red vial habrá una capa donde se estarán mostrando las emergencias atendidas en tiempo real", indicó.
Proyectos y capacidad de respuesta
La ministra informó que actualmente existen 271 proyectos activos correspondientes a la planificación de Covial 2025, los cuales abarcan diversos tramos carreteros en todo el país.
Para la atención de emergencias durante la temporada de lluvias, la Dirección General de Caminos dispone de 14 sedes viales distribuidas en diferentes departamentos, cuya principal función es la remoción de derrumbes y materiales que obstruyan las carreteras, especialmente en caminos rurales.
Respecto a la planificación para 2026, Zea indicó que Covial tiene programadas diversas obras que podrían iniciar a partir de julio. La mayoría de estos proyectos se encuentran publicados en Guatecompras en etapas de precalificación y bases de licitación, mientras que aproximadamente el 80 % ya avanzó a la fase de bases.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.