Celeste Castro: Nuevo Proyecto para Locutores en Guatemala

La locutora guatemalteca Celeste Castro, reconocida por formar parte de Nueva Fabuestéreo de Grupo Emisoras Unidas y por su trayectoria en medios de comunicación, sigue cosechando éxitos con "Voces Comerciales MC", un emprendimiento enfocado en formar y apoyar a futuras voces comerciales y creadores de contenido en Guatemala.
El proyecto surge junto a la comunicadora Mitchi Rodas, también licenciada en Ciencias de la Comunicación y con amplia experiencia en locución comercial, publicidad y relaciones públicas.
Ambas buscan abrir espacios de formación práctica para personas interesadas en desarrollarse dentro del mundo de la radio, la publicidad y la creación de contenido digital.
Una apuesta por nuevos talentos guatemaltecos
"Voces Comerciales MC" nació con el objetivo de brindar oportunidades reales a quienes desean monetizar su voz y profesionalizarse dentro de la industria de la comunicación.
Celeste Castro cuenta con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación y actualmente trabaja como voz comercial para marcas nacionales e internacionales, además de desempeñarse como voz institucional en radios juveniles de Guatemala.
Por su parte, Mitchi Rodas ha trabajado con clientes y marcas de Guatemala y América Latina, consolidándose como una voz reconocida dentro del medio radial y publicitario.
A través de este nuevo proyecto, ambas comunicadoras buscan compartir sus conocimientos y experiencias con nuevas generaciones interesadas en la locución y la producción de contenido.
Los talleres iniciarán en julio
Las impulsoras del proyecto confirmaron que los talleres comenzarán durante julio y estarán dirigidos tanto a principiantes como a personas que ya tienen experiencia en medios y desean fortalecer sus habilidades.
Entre los cursos que ofrecerán se encuentran:
Monetiza con tu voz, un taller enfocado en locución comercial, técnicas vocales, interpretación, manejo de micrófono y herramientas para trabajar profesionalmente con marcas y campañas publicitarias.
También impartirán Eleva tu contenido, un curso diseñado para quienes buscan aprender sobre creación de contenido digital, presencia frente a cámara, redes sociales y desarrollo de marca personal.
Las sesiones se realizarán en las instalaciones de Auténtica Media, ubicadas en zona 13 de la Ciudad de Guatemala. Puedes solicitar información en las redes sociales de Voces Comerciales MC, las inscripciones cierran el 30 de junio y hay una promoción de preventa hasta el 15 de junio.
Cómo apartar cupo
Las interesadas e interesados en participar podrán apartar su cupo a través de las redes sociales oficiales de "Voces Comerciales MC", donde también compartirán fechas, horarios y detalles completos de inscripción.
Debido a que los grupos serán limitados, las organizadoras recomendaron realizar el proceso de inscripción con anticipación.
Impulsan creación del primer banco de voces
Uno de los proyectos más ambiciosos de "Voces Comerciales MC" es la creación del primer banco de voces en Guatemala, una iniciativa que busca conectar talentos emergentes con marcas, agencias y empresas interesadas en servicios de locución profesional.
El proyecto cuenta con el respaldo del inversionista Hugo Díaz, quien además apoya a las comunicadoras con el espacio donde se desarrollarán los talleres y futuras actividades relacionadas con el emprendimiento.
Según compartieron las creadoras, esta inversión permitirá fortalecer la infraestructura del proyecto y desarrollar un estudio de grabación orientado a brindar oportunidades profesionales a nuevas voces guatemaltecas.