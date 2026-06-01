 Elecciones en Colombia: EE. UU. dice que apoya el derecho a "elegir libremente"
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Elecciones en Colombia: EE. UU. dice que apoya el derecho del pueblo a "elegir libremente"

La Administración de Donald Trump dijo que "se complace de haberse unido a otras misiones internacionales para observar la sólida y resiliente democracia colombiana en acción".

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Elecciones Colombia 2026, EFE
Elecciones Colombia 2026 / FOTO: EFE
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El Gobierno de EE. UU. afirmó este lunes que respalda el derecho del pueblo colombiano a "elegir libremente" a su presidente, después de que el candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, encabezara la primera vuelta de las elecciones en Colombia, unos resultados que el mandatario saliente, Gustavo Petro, rechaza.

"Esta elección es una decisión del pueblo colombiano. EE. UU. apoya el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente a los líderes de su país", declaró a EFE un portavoz del Departamento de Estado.

La Administración de Donald Trump, dijo, "se complace de haberse unido a otras misiones internacionales para observar la sólida y resiliente democracia colombiana en acción". "Estamos orgullosos de nuestra amistad con Colombia, que se remonta a más de 200 años", concluyó el portavoz.

De la Espriella, que obtuvo en primera vuelta el 44 % de los votos, competirá en la segunda vuelta, el próximo 21 de junio, contra el izquierdista Iván Cepeda, heredero político de Petro que cosechó un 41 % de los sufragios.

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Elecciones Colombia 2026 - EFE

El presidente, que desde hace meses cuestiona la transparencia del sistema electoral colombiano, publicó un mensaje el domingo por la noche en el que expresó su rechazo a los datos divulgados por la Registraduría Nacional, entidad organizadora de los comicios.

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo", declaró Petro, al asegurar sin pruebas que hubo irregularidades con 800.000 inscritos en el censo.

En su discurso de victoria, De la Espriella criticó las palabras de Petro y llamó a defender la democracia colombiana "por la razón o por la fuerza".

Cepeda respaldó en un inicio el comentario de Petro pero, tras las verificaciones realizadas por su campaña, declaró este lunes que no han encontrado evidencias de irregularidades como para cuestionar el resultado.

*Con información de EFE

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