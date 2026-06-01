 Elecciones en Colombia: No hay pruebas de irregularidades, dice Procurador
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Elecciones en Colombia: No hay pruebas de irregularidades, dice Procurador

El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en el que rechazó los datos divulgados por la Registraduría Nacional, entidad organizadora de las elecciones en Colombia.

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Elecciones Colombia 2026, EFE
Elecciones Colombia 2026 / FOTO: EFE
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El procurador general colombiano, Gregorio Eljach, aseguró este lunes que "no se conoce prueba o indicio" de las supuestas irregularidades en los resultados de las elecciones en Colombia, denunciadas por el mandatario Gustavo Petro tras la victoria del candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella.

"Tampoco hay evidencia de que se haya alterado el censo electoral oficial para incorporar cédulas de manera irregular", dijo Eljach en una declaración.

Con el conteo de la totalidad de las mesas informado por la Registraduría Nacional, el ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos (43,74 %), frente a los 9.688.361 sufragios (40,90 %) logrados por el izquierdista Iván Cepeda.

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Elecciones Colombia 2026 - EFE

Según Eljach, la información proporcionada por los delegados de la Procuraduría (Ministerio Público) "no constatan mesas impugnadas que demuestren miles de votos agregados", como denunció Petro, quien afirmó que el sistema informático tenía "800.000 personas adicionales" a las del censo electoral, aunque no presentó pruebas de esa afirmación.

Petro, que desde hace meses cuestiona la transparencia del sistema electoral colombiano, publicó en la víspera un mensaje en el que rechazó los datos divulgados por la Registraduría Nacional, entidad organizadora de las elecciones. "Como presidente no acepto los resultados del preconteo", aseveró el mandatario en su cuenta de X.

Al respecto, Eljach precisó: "No existe en el ordenamiento jurídico colombiano ninguna disposición que le otorgue al presidente de la República competencia funcional para decidir la aceptación o no respecto de los resultados electorales, ni en la etapa del preconteo ni en la etapa del escrutinio". "En ninguno de los casos señalados por el señor presidente de la República hay evidencias que confirmen sus afirmaciones", agregó Eljach.

El procurador le pidió a Petro que si tiene pruebas de sus denuncias, las envíe a su despacho para que sean investigadas.

Mientras tanto, las condiciones para la segunda vuelta el próximo 21 de junio "están dadas con plenas garantías", subrayó Eljach.

*Con información de EFE

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