Mexicano acusado de narcotráfico es enviado a EE. UU.

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que este lunes, 1 de junio, se llevó a cabo el traslado del presunto narcotraficante Erick Neftalí Medina García hacia las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, para cumplir el proceso de extradición hacia los Estados Unidos de América.
De acuerdo con la institución, el operativo fue ejecutado por la Fuerza Élite, en cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de diligencias y como parte del proceso de extradición requerido por las autoridades de los Estados Unidos.
Según la información oficial, Medina García enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y es requerido por la justicia norteamericana para continuar con el proceso legal en su contra.
Detención del presunto narco
El extraditable, de 34 años y nacionalidad mexicana, fue capturado el pasado 30 de enero de 2026 durante un operativo antinarcótico coordinado por la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).
La aprehensión se realizó en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, como resultado de labores de inteligencia e investigación desarrolladas por las fuerzas de seguridad.
Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la estructura criminal con la que estaría vinculado el detenido, mientras que el proceso de extradición se concretó este lunes bajo estrictas medidas de seguridad.
Señalamientos
Medina García es sindicado por los delitos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, así como conspiración para fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, con el conocimiento y la causa razonable para creer que dicha sustancia sería introducida ilegalmente a territorio estadounidense y a aguas bajo su jurisdicción, detalló el Ministerio Público.
De acuerdo con la investigación, se identificó una organización dedicada al tráfico de drogas con sede en México, la cual, desde al menos el año 2025, habría conspirado para trasladar grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos.
La estructura criminal controlaba pistas de aterrizaje en territorio mexicano, utilizadas para recibir cargamentos de cocaína provenientes de Colombia y otros países, los cuales posteriormente eran redistribuidos hacia los Estados Unidos y otros destinos.
Según las investigaciones, Medina García fungía como uno de los líderes de la organización criminal, siendo responsable de la protección de los cargamentos de cocaína y de coordinar su traslado a través de México con destino final en los Estados Unidos, agregó la Fiscalía.