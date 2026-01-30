Capturan a mexicano con fines de extradición en la zona 10

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), capturaron la tarde de este viernes 30 de enero a un ciudadano mexicano, quien es requerido para ser extraditado por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Un operativo de los agentes de antinarcóticos en la la 15 calle y avenida Reforma, de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala permitió la captura Erick Neftalí Medina García, de nacionalidad mexicana.
Tras su captura, Medina García, fue trasladado al juzgado de la Torre de Tribunales, dónde se le dará a conocer el motivo de su detención.
Medina García, es sindicado por los delitos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, así como conspiración para fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, con el conocimiento y la causa razonable para creer que dicha sustancia sería introducida ilegalmente a territorio estadounidense y a aguas bajo su jurisdicción, detalló el Ministerio Público.
De acuerdo con la investigación, se identificó una organización dedicada al tráfico de drogas con sede en México, la cual, desde al menos el año 2025, habría conspirado para trasladar grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos.
La estructura criminal controlaba pistas de aterrizaje en territorio mexicano, utilizadas para recibir cargamentos de cocaína provenientes de Colombia y otros países, los cuales posteriormente eran redistribuidos hacia los Estados Unidos y otros destinos.
Según las investigaciones, Medina García fungía como uno de los líderes de la organización criminal, siendo responsable de la protección de los cargamentos de cocaína y de coordinar su traslado a través de México con destino final en los Estados Unidos, agregó la Fiscalía.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*