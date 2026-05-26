Florentino Pérez iniciará su campaña electoral

La campaña electoral de Florentino Pérez ha comenzado oficialmente con la presentación de su candidatura para continuar al frente del Real Madrid. El empresario madrileño comparecerá este miércoles ante los medios de comunicación en un hotel de la capital española, donde expondrá los principales objetivos de su nuevo proyecto bajo el lema "Mucha historia por hacer". Con esta propuesta, Pérez buscará mantener la confianza de los socios del club y prolongar una de las etapas más exitosas en la historia reciente de la institución blanca.
La candidatura de Florentino Pérez llega respaldada por un amplio historial de éxitos deportivos y económicos. Durante sus dos etapas como presidente, entre 2000 y 2006 y desde 2009 hasta la actualidad, el Real Madrid ha conquistado siete títulos de la Liga de Campeones de Europa, consolidándose como una de las entidades más dominantes del fútbol mundial. Como parte de la estrategia de campaña, el equipo del dirigente instaló una pancarta cerca del estadio Santiago Bernabéu en la que se destacaban los trofeos europeos obtenidos bajo su mandato, un mensaje claro dirigido a los aficionados y socios del club.
Florentino Pérez busca ser reelecto
En estas elecciones, Florentino Pérez tendrá como rival al empresario Enrique Riquelme, quien intentará convencer al madridismo con una propuesta alternativa para el futuro de la institución. La contienda electoral se desarrolla en un momento importante para el club, justo después de finalizar la temporada 2025-2026 de LaLiga EA Sports, en la que el conjunto merengue cerró su participación enfrentándose al Athletic Club. La expectativa alrededor de los comicios ha generado un gran interés entre los seguidores del equipo, quienes esperan conocer las ideas y proyectos de ambos candidatos.
El proceso electoral fue convocado oficialmente el pasado 14 de mayo por la Junta Electoral del Real Madrid, organismo encargado de supervisar y validar las candidaturas presentadas. Tras confirmar la participación de los dos aspirantes, ahora solo resta anunciar la fecha y el lugar de las votaciones.
Mientras tanto, la campaña promete intensificarse en los próximos días, con Florentino Pérez defendiendo la continuidad de un modelo que ha llevado al club a conquistar títulos y mantener una sólida posición económica a nivel internacional.