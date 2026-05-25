Enrique Riquelme reta a Florentino Pérez a un debate

Enrique Riquelme dio un paso al frente en la carrera por la presidencia del Real Madrid y lanzó un desafío directo a Florentino Pérez al solicitar públicamente un debate entre ambos candidatos. El empresario y presidente de Cox Energy aseguró que los socios del club merecen escuchar y comparar las propuestas de cada proyecto antes de acudir a las urnas. Desde la inauguración de su sede electoral, ubicada cerca del estadio Santiago Bernabéu, Riquelme insistió en que el intercambio de ideas debe realizarse "las veces que sean necesarias" y siempre desde el respeto institucional.
El candidato recordó que Florentino Pérez había manifestado anteriormente su deseo de fomentar una elección democrática y abierta a nuevos proyectos. Según explicó Riquelme, todos los requisitos exigidos para formalizar su candidatura ya fueron cumplidos, incluidos los avales económicos, que calificó como los más elevados en la historia de unas elecciones del club. Bajo esa premisa, defendió la necesidad de celebrar un debate que permita a los socios conocer con claridad las diferencias entre ambas propuestas y decidir cuál consideran más beneficiosa para el futuro del conjunto blanco.
Enrique Riquelme y Florentino Pérez: por la presidencia del Real Madrid
Asimismo, Riquelme dejó claro que su candidatura no nace como una oposición personal contra Florentino Pérez, sino como una alternativa enfocada exclusivamente en fortalecer al Real Madrid. El empresario adelantó que el próximo miércoles presentará oficialmente un ambicioso proyecto institucional y deportivo que definió como "el mayor proyecto transformacional" dirigido al socio madridista. También señaló que su plan de trabajo ya está completamente desarrollado y que será detallado a lo largo de una campaña electoral de quince días.
Uno de los puntos más críticos de su discurso estuvo relacionado con el papel del socio dentro del club y con algunos aspectos de la remodelación del estadio Santiago Bernabéu. Riquelme consideró que los aficionados han sido relegados a un segundo plano pese a la enorme inversión realizada en las obras del recinto. Entre sus cuestionamientos, mencionó la incomodidad de los asientos, la saturación en zonas comunes y la falta de beneficios tangibles para quienes sostienen históricamente la identidad del club. Para el candidato, el futuro del Real Madrid debe construirse colocando nuevamente al socio en el centro de las decisiones.
Finalmente, Enrique Riquelme defendió la importancia histórica de recuperar el debate político dentro del madridismo, algo que, según indicó, no ocurre desde hace más de dos décadas. En su opinión, este ejercicio democrático no solo permitiría enriquecer el presente de la institución, sino también dejar un legado para las próximas generaciones de socios.