Insivumeh prevé condiciones para tormentas locales severas

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó condiciones favorables para la formación de tormentas locales severas para este domingo, 24 de mayo de 2026, especialmente durante las tarde y noche.
El ente científico señaló que durante la mañana se experimentará "cielo mayormente despejado en el territorio nacional, a excepción de la cadena volcánica, donde se podría incrementar la nubosidad al acercarse al mediodía".
Mientras tanto, durante la tarde y noche, el departamento de pronósticos anunció nubosidad dispersa, predominando en la mayor parte del país, con posibles tormentas. El Insivumeh agregó que las lluvias podrán estar acompañadas de actividad eléctrica en las regiones del sur, al centro del país al finalizar la tarde o durante la noche.
No se descartan lluvias locales en otros sectores del país", indicó el ente científico, al agregar que las tormentas locales severas podrán presentar abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo", indicó la entidad.
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Advertencias ante las tormentas esperadas
El Insivumeh consideró que las lluvias darán paso a la posibilidad de crecidas repentinas de ríos e inundaciones. Asimismo, no descartaron el descenso de lahares en la cadena volcánica del país.
La entidad señaló posibles movimientos en masa, como derrumbes, deslizamientos y aludes de tierra y lodo, así como daños en la red vial del país.
Ante los posibles eventos por las tormentas locales severas esperadas, la vocera de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Veleria Urizar, pidió a los guatemaltecos mantener disponible la mochila de las 72 horas y reportar cualquier emergencia al teléfono 119 de Conred o a los cuerpos de socorro más cercanos a las comunidades que puedan a verse afectadas.
Cabe destacar que el pasado sábado, las entidades encargadas del pronóstico del clima anunciaron condiciones climáticas inestables para el presente fin de semana.