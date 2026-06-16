Incendio causa daños en taller de Antigua Guatemala

Los cuerpos de socorro trabajaron en el combate de un incendio que se registró en el interior de un taller de reparación de motocicletas durante la madrugada de este martes, 16 de junio, en un sector de San Pedro La Huerta, en el municipio de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas de parte de vecinos del sector que reportaban la presencia de columnas de humo y fuego que afectaban el inmueble, por lo que de inmediato se movilizaron los equipos necesarios.
"Los técnicos en urgencias médicas de la 8ª compañía acudieron al lugar con tres camiones contra incendios. El oficial al mando le ordenó al personal atacar el fuego por tres puntos importantes para evitar que las llamas se propagaran a las casas vecinas", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.
Agregó que para sofocar el fuego en su totalidad fue necesario aplicar 6 mil 800 galones de agua.
De forma preliminar se dio a conocer que el incidente no dejó personas heridas, solo daños materiales.
Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio que consumió este negocio ubicado en la Ciudad Colonial. Las autoridades le dan seguimiento al caso.