Incendio consume vehículos en taller mecánico de Mixco

Un incendio estructural se registró en horas de la madrugada de este martes, 19 de mayo, en un inmueble ubicado en la 10ª Avenida 18-70, colonia Planes de Minerva, zona 11 de Mixco, Guatemala. De acuerdo con los cuerpos de socorro, en el lugar funciona un taller mecánico.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que varias llamadas ingresaron a la línea de emergencia de la institución, en las cuales los vecinos alertaron sobre un local envuelto en llamas en dicho sector, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades correspondientes.
Al arribar al lugar, el personal contra incendios inició labores de control y extinción del fuego, logrando evitar que las llamas se propagaran hacia estructuras colindantes y reduciendo el riesgo para vecinos del área.
Hasta el momento no se reportan personas heridas. Sin embargo, dos vehículos que se encontraban dentro del taller fueron consumidos en su totalidad por el incendio.
Las autoridades correspondientes continuarán con las investigaciones para determinar las causas que originaron el siniestro.