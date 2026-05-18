Guatemala lanza iniciativa clave para la seguridad vial

Guatemala celebra la Semana de la Seguridad Vial del 18 al 22 de mayo, una iniciativa nacional cuyo eje central es fomentar la prevención, fortalecer la acción institucional y reducir los accidentes viales en el país. Autoridades y diferentes sectores sociales se unen en esta cruzada que abarca tanto acciones en la vía pública como programas de educación vial dirigidos especialmente al ámbito escolar.
Las actividades incluyen ferias en escuelas, capacitaciones a docentes, conversatorios, campañas de concienciación y operativos preventivos en rutas clave. Además, se entrega una guía pedagógica de educación vial dirigida a maestros de diversificado y bachillerato, con el objetivo de amplificar el mensaje entre los estudiantes. Estas líneas de acción buscan asegurar que tanto el conocimiento como las buenas prácticas trasciendan aulas y comunidades.
Capacitación y herramientas para docentes
La primera sesión de formación sobre esta guía educativa fue dirigida por especialistas de la Sección de Educación Vial del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (DT-PNC) a profesores de la Escuela Normal para Varones 5ª. Esta formación permitirá a los educadores replicar estos conocimientos, dotando a los alumnos con las herramientas necesarias para desenvolverse con responsabilidad en la vía pública y prevenir riesgos.
El ciclo educativo busca que cada docente se convierta en multiplicador de la cultura vial, asegurando así la permanencia de estos valores más allá de la Semana de la Seguridad Vial. La señalización, la seguridad peatonal y el respeto a las normativas se posicionan como temas centrales en el enfoque pedagógico.
Apertura oficial e impacto social
Durante el acto de inauguración, el viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, subrayó que la socialización de la guía robustecerá los conocimientos de estudiantes sobre cómo movilizarse de forma segura y reconocer espacios protegidos en la vía pública. Enfatizó además que el exceso de velocidad y el irrespeto a las señales de tránsito persisten como causas críticas en la elevada cifra de muertes por accidentes en Guatemala.
Por su lado, la viceministra de Educación Bilingüe e Intercultural, Romelia Mo, compartió que la guía funciona como un andamiaje pedagógico para desplegar la educación vial en el aula, promoviendo la responsabilidad individual y colectiva. Aclaró que formar en cultura vial va más allá del conocimiento de señales; implica, sobre todo, generar conciencia de autocuidado.
Contexto internacional y metas futuras
La organización de la semana vial corresponde a una campaña global apoyada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Guatemala, sumándose al Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial, se compromete a reducir a la mitad los siniestros de tránsito para el año 2030.
Con la movilización de múltiples actores y el compromiso institucional, esta Semana de la Seguridad Vial impulsa una transformación profunda en las prácticas cotidianas de movilidad y en la formación ciudadana de los guatemaltecos.
* Con información del Gobierno de Guatemala y Omar Solís, Emisoras Unidas.