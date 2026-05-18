 Presentan denuncias contra exfuncionarios por presunta red de corrupción
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Presentan denuncias contra exfuncionarios por presunta red de corrupción

La acción va dirigida contra la exfiscal general, Consuelo Porras, otros integrantes del Ministerio Público y del Gobierno de Giammattei.

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Ciudadanos celebran en las afueras del Ministerio Público la salida de la exfiscal general, Consuelo Porras, el sábado 16 de mayo de 2026. / FOTO: Emisoras Unidas

El exaspirante a la Presidencia de la República, Roberto Arzú, presentó una denuncia contra personas vinculadas con lo que describió como un sistema que refleja un supuesto "régimen corrupto y selectivo" en el Ministerio Público (MP). Además, reafirmó una querella anterior para el seguimiento correspondiente.

Los señalados son: la exfiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la fiscal Cintya Monterroso; el exsecretario general del MP, Angel Pineda; y el fiscal regional, Dimas Jiménez. También el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez; y el expresidente de la República, Alejandro Giammattei.

Según Arzú, los mencionados serían integrantes de una estructura que despidió a fiscales sin seguir los procedimientos correspondientes. Además, habría cometido otras acciones contra la ley, las cuales, a su criterio, demuestran que el Ministerio Público fue un centro de corrupción.

* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

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