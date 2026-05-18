Presentan denuncias contra exfuncionarios por presunta red de corrupción

El exaspirante a la Presidencia de la República, Roberto Arzú, presentó una denuncia contra personas vinculadas con lo que describió como un sistema que refleja un supuesto "régimen corrupto y selectivo" en el Ministerio Público (MP). Además, reafirmó una querella anterior para el seguimiento correspondiente.
Los señalados son: la exfiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la fiscal Cintya Monterroso; el exsecretario general del MP, Angel Pineda; y el fiscal regional, Dimas Jiménez. También el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez; y el expresidente de la República, Alejandro Giammattei.
Según Arzú, los mencionados serían integrantes de una estructura que despidió a fiscales sin seguir los procedimientos correspondientes. Además, habría cometido otras acciones contra la ley, las cuales, a su criterio, demuestran que el Ministerio Público fue un centro de corrupción.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7