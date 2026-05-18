 Cambios MP: retiran toldo de control de ingreso en sede
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Nueva gestión en el MP inicia con modificaciones operativas en sede central

Fue retirado el primer punto de control de ingreso y se redujo la presencia de seguridad en los alrededores del edificio del Ministerio Público.

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Sede del Ministerio Público, en zona 1, tras retiro de primer punto de control de ingreso., Cortesía
Sede del Ministerio Público, en zona 1, tras retiro de primer punto de control de ingreso. / FOTO: Cortesía

Tras la reciente llegada al Ministerio Público (MP) del nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, se han empezado a anunciar cambios con respecto al desarrollo de las labores en la entidad, revisiones de la gestión institucional, liquidación de unidades, entre otros.

Además, aunque no se notificaron públicamente, se han observado otro tipo de modificaciones sobre la operación de esta entidad encargada de la persecución penal en el país. Muestra de ello es que, desde este lunes 18 de mayo, se observó el retiro del primer punto de control de ingreso peatonal en la sede ubicada en el barrio Gerona, zona 1 capitalina.

En las afueras del MP se tenía un toldo y tenía como objetivo el control e identificación de las personas que buscaban trasladarse hacia las instalaciones. Y, desde este primer día hábil de la nueva administración, el mismo quedó fuera de servicio.

Además, de acuerdo con información preliminar, también se tienen menos elementos de seguridad en los alrededores de ese inmueble donde opera el ente investigador.

Por aparte, en el perímetro permanece una reja metálica, la cual fue colocada desde 2023, a mediados de año, tras la primera vuelta de votaciones de las Elecciones Generales cuando surgieron las primeras protestas ciudadanas en rechazo al actuar del MP debido a que buscaba anular ese proceso.

Esto ocurrió durante la administración de la exfiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidas y la Unión Europea bajo señalamientos de posibles vínculos con corrupción y actos contra la democracia.

Hasta el momento, se desconocen detalles con respecto a nuevas modificaciones operativas que estaría aplicando García Luna, quien asumió ayer el cargo en sustitución de Porras.

García Luna: “La eficiencia del MP no puede medirse solo por el volumen de expedientes que ingresan o se cierran”

El nuevo jefe del Ministerio Público expresó su compromiso con “sanar” la institución y recuperar la confianza ciudadana. También hizo nombramientos y anunció la liquidación de la FECI.

Reunión del nuevo fiscal general

El nuevo titular del MP sostuvo una reunión este lunes, 18 de mayo, con personal técnico en el lobby principal, donde les dio a conocer las acciones que se implementarán y las líneas de trabajo para fortalecer la institución.

García Luna llega a la Fiscalía General con expectativas de parte de la ciudadanía y entes nacionales e internacionales que cuestionaron la administración de Porras por posibles acciones de persecución y criminalización contra sectores como líderes indígenas, operadores de justicia y periodistas.

Según detalló en su primera conferencia de prensa el nuevo fiscal, su enfoque primordial será recuperar la confianza ciudadana en la institución, a la vez que buscará fortalecer el servicio que presta esta importante entidad.

* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

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