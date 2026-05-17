 Gabriel García Luna, nuevo fiscal general y jefe del MP
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Gabriel Estuardo García Luna asume como fiscal general y jefe del MP

García Luna fue nombrado como nuevo jefe del ente investigador el pasado martes 12 de mayo de 2026.

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Gabriel García Luna fue juramentado el pasado viernes por el presidente, Bernardo Arévalo., Gobierno de Guatemala
Gabriel García Luna fue juramentado el pasado viernes por el presidente, Bernardo Arévalo. / FOTO: Gobierno de Guatemala

Después de que el presidente, Bernardo Arévalo, nombrara a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), el profesional asumió ese cargo oficialmente este domingo, 17 de mayo de 2026. De esa manera, finalizó la era de la exfiscal general, María Consuelo Porras, quien estuvo en el cargo desde mayo de 2018 hasta la fecha, en dos periodos consecutivos.

García Luna fue juramentado por el jefe del Organismo Ejecutivo el pasado viernes 15 de mayo y el anuncio de ese momento lo hizo el mandatario Arévalo por medio de sus canales oficiales y este domingo llegó a la sede del ente investigador para tomar su cargo, pasada la medianoche. "Le deseo claridad, sabiduría y una ética inquebrantable para servirle con integridad al pueblo de Guatemala", manifestó el gobernante el pasado viernes.

Días antes del nombramiento y juramentación de García Luna, Arévalo había asegurado que el pueblo de Guatemala necesitaba doblar la página, con el cambio de jefe del MP, por lo que pidió la salida de la anterior administración de la fiscalía.

En un video compartido en sus redes sociales, el mandatario expresó: "Habrá que informarles a los señores del Ministerio Público que el pueblo ya está cansado". El gobernante les mandó un fuerte mensaje al asegurar que "estos días que les faltan, que por favor, que se apuren, porque el pueblo necesita darle vuelta a esa página", declaró Arévalo.

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Gabriel Estuardo García Luna, el elegido de la terna de seis

García Luna fue electo de la lista de seis aspirantes, que se conformó tras un largo y accidentado proceso en el que hubo acciones legales y debates en las cortes acerca del procedimiento, que estuvo a cargo de la Comisión de Postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público.

El listado del que fue elegido García Luna también estaba integrado por los profesionales del derecho, en orden de puntuación: Julio César Rivera Clavería. Néctor Guilebaldo de León Ramírez, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.

Cabe resaltar que la exfiscal general, María Consuelo Porras Argueta, no integró la nómina final, pese a que fue la mejor calificada por la terna en una de las rondas de evaluación. La exjefa del MP no logró reunir los votos necesarios en la fase de decisiones de los postuladores.

Porras Argueta fungió en el cargo en un primer periodo, de 2018 a 2022, tras ser designada por el expresidente Jimmy Morales. Posteriormente, el exmandatario, Alejandro Giammattei, la reeligió para el periodo de 2022 a 2026; García Luna fue nombrado para el periodo de 2026 a 2030.

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