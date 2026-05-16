Interceptan lancha y capturan a 6 presuntos narcotraficantes

El Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la detención de una lancha en aguas del océano Pacífico guatemalteco y la captura de seis presuntos narcotraficantes de diferentes nacionalidades, la mañana de este sábado, 16 de mayo de 2026. Según las autoridades, en el interior de la embarcación encontraron 52 bultos o tulas con posible droga en su interior.
Las autoridades indicaron que están haciendo las gestiones necesarias y los estudios del campo en una sede de la Marina de la Defensa Nacional. Las fuerzas armadas describieron que la embarcación fue interceptada a 330 millas náuticas.
"La embarcación fue escoltada hacia el muelle del Comando Naval del Pacífico y puesta a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar el proceso judicial de conteo y pruebas de campo", añadió el Ejército de Guatemala al referirse a la lancha.
"Estas acciones forman parte de las estrategias del gobierno de Guatemala en su lucha frontal contra el crimen organizado transnacional, las cuales tienen como fin evitar que este ilícito llegue al mercado y sea consumido por la población", agregaron las autoridades.
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Investigan contenido de la lancha
Mientras tanto, la PNC indicó que entre los detenidos hay tres ecuatorianos, un mexicano y dos guatemaltecos. Asimismo, compartieron fotografías en las que se ve que varios agentes de la división de antinarcóticos de la PNC participan en las acciones contra la embarcación.
En el procedimiento también participan representantes del Ministerio Público. De ser confirmado el ilícito dentro de la embarcación, los detenidos serán llevados ante un juez de turno para conocer los motivos de su detención.
Las autoridades ofrecieron más información en cuanto finalicen los procedimientos de campo y la contabilización de ilícitos en la lancha que trasladaba a las seis personas detenidas de manera preliminar. Hasta el momento se desconoce el origen y el destino de la carga que iba a bordo de la embarcación que fue interceptada.