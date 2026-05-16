Lanzan programa de vacunación en contra del sarampión

El doctor Carlos Godínez, coordinador del Centro de Atención Permanente de la colonia Primero de Julio, fue el encargado de anunciar la nueva campaña de vacunación en contra del sarampión de parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Las acciones de prevención se iniciaron este sábado, 16 de mayo de 2026 y en la presentación, Godínez advirtió que esta enfermedad es muy contagiosa y deja secuelas.
El gerente de la campaña, Wilson Coc, informó que se está realizando esta campaña de contención, según el número de casos en ciertos municipios priorizados, entre los que están Mixco, con 292 casos confirmados y San Juan Sacatepéquez con 179 pacientes identificados.
Coc explicó advirtió que el sarampión está dentro de las comunidades, por lo que se deben tomar las medidas de prevención de forma oportuna para evitar complicaciones.
El gerente resaltó que la campaña de vacunación está dirigida a población de entre los 6 meses a los 39 años, porque en este rango de edad es que se están identificando los casos de la enfermedad. Coc pidió apoyo a los guatemaltecos para informar a la familia y a las comunidades para informarse sobre el tema de la campaña de vacunación.
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Vacunas contra el sarampión son gratuitas
Coc subrayo que la vacunación se realizará en distintos centros de salud del municipio de Mixco, San Juan Sacatepéquez y Ciudad Quetzal entre otros. Coc resaltó que esta campaña tardará un periodo de nueve semanas, por lo que esperan evitar que el padecimiento se siga propagando.
Rosmary Villadiego, de la Organización Panamericana De La Salud, aseguró que dan apoyo técnico y logístico para caminar junto al país en la jornada de la lucha contra el sarampión. La experta hizo un llamado a tener conocimiento en la familia.
El sarampión es una enfermedad viral y mortal que no respeta edad", aseguró Villadiego.
La funcionaria resaltó que la vacuna es gratuita y no permitirá que existan más casos de sarampión, porque la vacunación es el mejor método de contención.
Erika Gaitán, vocera de la campaña, instó a unirse a la lucha contra el sarampión, recordando que en 1997 Guatemala se había declarado libre de esa enfermedad.
En los centros de salud se estarán aplicando las vacunas SPR, contra el sarampión, paperas y rubiola y la SR, contra el sarampión y rubiola, finalizó la maestra de ceremonias.