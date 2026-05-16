Influencer enviado a prisión por tener fauna silvestre

La imagen de defensor de la fauna que proyectaba en redes sociales terminó desmoronándose ante las autoridades judiciales. Un juez ordenó la detención del influencer Jesse Adonai Daza, señalado de mantener decenas de animales silvestres en cautiverio y en condiciones precarias dentro de una finca ubicada en Putumayo. Colombia.
De acuerdo con la investigación, Daza habría obtenido de forma irregular múltiples especies de fauna silvestre, varias de ellas en peligro de extinción, que mantenía en su residencia para la grabación de contenido audiovisual. Dichos videos eran difundidos en redes sociales con supuestos mensajes de conservación ambiental, con el objetivo de aumentar su número de seguidores.
Los albergaba en su lugar de residencia, los exhibía y utilizaba para grabar videos en los que promovía mensajes de conservación, los cuales compartía por redes sociales con el objetivo de ganar seguidores", indicaron las autoridades.
Las especies localizadas
Durante el operativo de registro en la finca, las autoridades encontraron más de 20 animales pertenecientes a 17 especies diferentes, entre ellas guaras, loras amazónicas, loras frente amarilla, loras reales, chigüiros, zarigüeyas, pecarí de collar, guacamayas bandera, guacamayas azul y cariseca, borugas, mono soldado, paujil, tucanes, pava amazónica y zorros cangrejeros.
Los animales fueron valorados por médicos veterinarios del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía, quienes determinaron que permanecían en condiciones inadecuadas de encierro, con restricciones de movilidad, deficiencias higiénico-sanitarias y alimentación inadecuada, lo que comprometía su bienestar y salud.
Por estos hechos, el influencer fue imputado por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables agravado y lesiones que menoscaban gravemente la salud o integridad física de los animales. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados por el creador de contenido.